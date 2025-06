Rússia diz que está 'pronta para ajudar' o Irã no confronto com Israel

Do UOL, em São Paulo

A Rússia afirmou na manhã de hoje que está pronta para ajudar o Irã no confronto com Israel. O posicionamento ocorre dois dias após a entrada dos Estados Unidos na guerra.

O que aconteceu

Posição de apoio ao Irã por parte da Rússia é clara, diz porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov afirmou que a Rússia deu uma validação importante a Teerã ao se posicionar ao lado do país, e que já ofereceu ajuda para mediar o conflito.

A ajuda ao país pode ser dada de formas diversas e "tudo depende do que o Irã precisa", afirmou o porta-voz. Segundo Peskov, Vladimir Putin discutiu a situação do Irã com o presidente Donald Trump nas suas últimas conversas.

Chefe da diplomacia iraniana está em Moscou. Abbas Araqchi chegou ao país hoje e deve conversar com Putin e oficiais sobre a "situação regional e internacional após a agressão militar dos Estados Unidos", afirmou uma fonte à agência de notícias AFP.

Rússia condenou os ataques americanos ao Irã e classificou os bombardeios como "irresponsáveis". O país de Putin e o Irã são grandes aliados.

EUA entram na guerra de Israel contra o Irã

Donald Trump anunciou o bombardeio de três instalações nucleares no país persa em pronunciamento televisionado. Na noite de sábado, Trump ameaçou ataques ainda mais severos se o Irã não "buscar a paz". "Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã", declarou o norte-americano.

Ataque de cerca de meia hora usou aviões bombardeiros e submarinos. O general Dan Caine disse que os aviões norte-americanos saíram da base de Whiteman, nos EUA, à meia-noite do sábado, e chegaram ao Irã às 18h, sem tiros do Irã ou dos Estados Unidos na entrada ou saída.

Na manhã do domingo, o Irã retaliou lançando uma salva de mísseis contra Israel, incluindo a região da capital Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

O chanceler do regime dos aiatolás, Abbas Araghchi, disse que "diplomacia não é mais uma opção". Ele viajará para a Rússia ainda hoje para um encontro com Vladimir Putin. Para Araghchi, os EUA escolheram "lançar a diplomacia pelos ares" após a ofensiva da noite passada.