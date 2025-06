'É preciso separar povo do governo e do regime do Irã', diz ex-embaixador

Em meio ao conflito militar no Oriente Médio, entre as forças de Israel, Irã e Estados Unidos, o ex-embaixador do Brasil no Teerã Eduardo Gradilone disse hoje que é preciso distinguir o povo iraniano de seu governo supostamente mais democrático e do regime radical que comanda o país. A declaração do diplomata foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL,

Olha, você tem que separar o que é o povo iraniano do que é o governo iraniano e o regime iraniano. Eduardo Gradilone, ex-embaixador do Teerã, capital do Irã

Israel iniciou uma série de ataques contra o Teerã, capital do Irã, na sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" em uma "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.

Hoje, Dmitry Peskov, porta-voz do governo da Rússia, disse que o país está pronto para ajudar o Irã e que o auxílio do Kremlin "pode vir de diversas formas", mas isso vai depender "do que os iranianos precisam". O posicionamento ocorre dois dias após a entrada dos EUA na guerra.

Ao Canal UOL, o ex-embaixador —com a sua experiência vivida na região— elencou as diferenças entre o povo local, o governo iraniano e o regime radical dos aiatolás.

O governo iraniano, supostamente, tem uma plataforma mais aberta, mais democrática. Ele venceu as eleições com essa plataforma. Já o regime iraniano é o regime dos aiatolás, guarda revolucionária, das restrições, algo muito diferente do que é o povo iraniano, que é um povo educado, pacífico, que adora o Brasil e que gostaria de viver num mundo mais aberto do que se tem hoje, com todas essas restrições.

Mas, na hora que o seu país é atacado, todos aqueles que são contra o regime, que poderia até estar a favor de alguma mudança de regime, eles acabam se unindo aos radicais, porque mais grave do que eles estão passando é ter a imposição de algo de fora, que desrespeita a soberania deles, o orgulho deles como povo, de modo que, no fim, esse tipo de ameaça acaba sendo contraproducente. Eduardo Gradilone, ex-embaixador do Teerã, capital do Irã

Irmã de brasileira na Indonésia: Nos agarramos ao preparo físico de Juliana

No UOL News, Mariana Marins, irmã de Juliana Marins, brasileira que caiu durante a realização de trilha na Indonésia e aguarda pelo resgaste há mais de três dias, pediu hoje agilidade às autoridades locais.

A Juliana sempre foi esportista, sempre foi ligada ao esporte. Desde criança, ela era nadadora. A gente já participou de uma meia maratona juntas. A parte física dela é muito boa. Então, essa parte física é algo que a gente inclusive está se agarrando, porque a Juliana tem o preparo físico muito bom. Mariana Marins, irmã da brasileira

Equipes suspenderam o terceiro dia da operação para resgatar a brasileira, que permanece presa em uma área remota após escorregar e cair em uma trilha no vulcão Rinjaji, na Indonésia. Além do mau tempo, anoiteceu no local, o que impede os trabalhos de resgate.

Equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estão longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h no horário de Brasília).

A administração do parque afirmou que a equipe de resgate enfrentou "condições climáticas dinâmicas, com neblina espessa que reduziam a visibilidade e aumentava o risco". Uma equipe de suporte vai passar a madrugada no ponto em que o resgate parou.

