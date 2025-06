Irã faz alerta a Trump: Nós vamos acabar com essa guerra

Por Parisa Hafezi e Phil Stewart e Maayan Lubell

ISTAMBUL/WASHINGTON/JERUSALÉM (Reuters) - O Irã afirmou nesta segunda-feira que o ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares ampliou a gama de alvos legítimos para suas Forças Armadas e chamou o presidente dos EUA, Donald Trump, de "apostador" por se juntar à campanha militar de Israel contra a República Islâmica.

Desde que Trump se juntou à campanha de Israel, lançando enormes bombas de fragmentação de bunkers nas instalações nucleares iranianas na manhã de domingo, o Irã ameaçou repetidamente retaliar.

No entanto, embora tenha continuado a disparar mísseis contra Israel, o Irã ainda não tomou medidas contra os próprios Estados Unidos, seja disparando contra as bases norte-americanas ou tendo como alvo os 20% dos carregamentos globais de petróleo que passam perto de sua costa na foz do Golfo.

"Sr. Trump, o apostador, o senhor pode começar esta guerra, mas seremos nós que a terminaremos", disse Ebrahim Zolfaqari, porta-voz do quartel-general militar central Khatam al-Anbiya do Irã, na segunda-feira, em inglês, ao final de uma declaração gravada em vídeo.

Irã e Israel trocaram outra onda de ataques aéreos e com mísseis na segunda-feira, enquanto o mundo se prepara para a resposta de Teerã.

O governo Trump tem dito repetidamente que seu objetivo é apenas destruir o programa nuclear do Irã, e não iniciar uma guerra mais ampla.

Mas em uma publicação nas redes sociais no domingo, Trump falou abertamente em derrubar os governantes clericais linha-dura que têm sido os principais inimigos de Washington no Oriente Médio desde a revolução iraniana de 1979.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano não for capaz de FAZER O IRÃ GRANDE DE NOVO, por que não haveria uma mudança de regime?", escreveu ele.

Especialistas que analisaram imagens de satélites comerciais disseram que parecia que o ataque dos EUA havia danificado seriamente o local da usina nuclear iraniana de Fordow, construída dentro de uma montanha, e possivelmente destruído a usina e as centrífugas de enriquecimento de urânio que ela abrigava, embora não houvesse confirmação independente.

"Danos monumentais foram causados a todas as instalações nucleares no Irã", escreveu Trump. "O maior dano ocorreu bem abaixo do nível do solo."

MAIS ATAQUES ISRAELENSES

Os ataques aéreos de Israel contra o Irã encontraram pouca resistência das defesas iranianas desde que Israel lançou seu ataque surpresa em 13 de junho, matando muitos dos principais comandantes do Irã.

As Forças Armadas israelenses disseram na segunda-feira que cerca de 20 jatos realizaram uma onda de ataques contra alvos militares no oeste do Irã e em Teerã durante a noite. Em Kermanshah, no oeste do Irã, a infraestrutura de mísseis e radares foi atingida e, em Teerã, um lançador de mísseis terra-ar foi atingido, segundo o relato.

Agências de notícias iranianas informaram que as defesas aéreas foram ativadas nos distritos centrais de Teerã e que os ataques aéreos israelenses atingiram Parchin, a localização de um complexo militar a sudeste da capital.

O Irã afirma que mais de 400 pessoas foram mortas nos ataques israelenses, a maioria civis, mas divulgou poucas imagens dos danos desde os primeiros dias do bombardeio. Teerã, uma cidade de 10 milhões de habitantes, está praticamente vazia, com os moradores fugindo para o interior para escapar dos ataques.

Os ataques de mísseis de retaliação do Irã contra Israel mataram 24 pessoas, todas civis, e feriram centenas, sendo a primeira vez que um número significativo de mísseis iranianos penetrou nas defesas israelenses.