Irã dispara mísseis contra base norte-americana no Catar, Trump pede paz

Por Andrew Mills e Parisa Hafezi e Alexander Cornwell

DOHA/ISTAMBUL/TEL AVIV (Reuters) - O Irã lançou um ataque com mísseis contra uma base aérea norte-americana no Catar nesta segunda-feira, que não causou feridos, e o presidente Donald Trump minimizou a operação como uma "resposta fraca" aos ataques dos EUA, ao mesmo tempo em que pediu ao Irã e a Israel que fizessem a paz, com o conflito em seu 12º dia.

O ataque à Base Aérea de Al Udeid, no vizinho Catar, ameaçou ampliar um conflito que começou em 13 de junho com um ataque israelense ao Irã, visando seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

O Irã ameaçou retaliar contra os Estados Unidos depois que bombardeiros norte-americanos lançaram bombas de mais de 13 toneladas em instalações nucleares subterrâneas iranianas no fim de semana, juntando-se à guerra aérea de Israel contra o Irã, e Trump levantou a possibilidade de o governo iraniano ser derrubado.

"Não agredimos ninguém e nunca aceitaremos ser agredidos por ninguém", disse o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em um comunicado. "Não nos submeteremos à agressão de ninguém -- essa é a lógica da nação iraniana."

O Irã avisou com antecedência aos EUA por meio de canais diplomáticos horas antes do ataque, bem como às autoridades do Catar. Trump considerou esse fato como um sinal positivo.

"Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que possibilitou que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e a harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo."

Ele disse que o Irã disparou 14 mísseis contra a base aérea, chamando-a de "uma resposta muito fraca, que esperávamos e que combatemos de forma muito eficaz".

"Tenho o prazer de informar que NENHUM norte-americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado", escreveu Trump. "O mais importante é que eles tiraram tudo de seu 'sistema' e, com sorte, não haverá mais ÓDIO", escreveu Trump.

A forma como o Irã lidou com o ataque relembrou confrontos anteriores com os Estados Unidos e Israel, com Teerã buscando um equilíbrio entre salvar sua imagem com uma resposta militar, mas sem provocar um ciclo de escalada que não pode permitir.

O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, disse que o Irã estava pronto para responder novamente em caso de novas ações por parte dos Estados Unidos, de acordo com um comunicado publicado pela conta do ministério no Telegram.

O ataque prejudicou o relacionamento do Irã com seus vizinhos árabes: O Catar condenou o ataque, assim como o Barein, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuweit e o Iraque.

"Há laços profundos entre os dois Estados (Irã e Catar) e as duas nações, mas o ataque, sem dúvida, exige uma reunião genuína e uma posição clara", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, em uma coletiva de imprensa.

Israel disse que realizou sua mais extensa onda de ataques contra Teerã nesta segunda-feira.

Os alvos incluíram uma prisão de Teerã onde a liderança do Irã mantém oponentes políticos, em uma demonstração renovada de sua disposição de atacar além de seus alvos militares e nucleares previamente declarados também os principais pilares do sistema governamental do Irã.

Apesar das ameaças do Irã de desafiar as remessas de petróleo do Golfo, os preços do petróleo caíram 7% em negociações voláteis, sugerindo que os comerciantes duvidavam que a República Islâmica levaria a cabo qualquer ação que desorganizaria os suprimentos globais.

O Catar, situado do outro lado do Golfo, próximo ao Irã, reabriu seu espaço aéreo após uma breve suspensão, informou sua autoridade de aviação civil na terça-feira (horário local).

O ministro das Relações Exteriores do Irã reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, enquanto Teerã buscava o apoio de uma de suas últimas grandes potências amigas para seus próximos passos.

ATAQUE A SÍMBOLOS DO REGIME

Israel deixou claro que seus ataques à prisão de Evin e a outros alvos em Teerã tinham a intenção de atingir o aparato governamental iraniano em geral e sua capacidade de manter o poder.

A emissora estatal IRIB do Irã divulgou um vídeo mostrando equipes de resgate vasculhando os destroços destruídos de um prédio na prisão, carregando um homem ferido em uma maca. O canal de notícias Mizan, do Judiciário do Irã, disse que medidas urgentes estavam sendo tomadas para proteger a saúde e a segurança dos detentos.

Evin é, há muito tempo, a principal prisão do Irã para presos políticos e pessoas acusadas de espionagem, além de ser o local de execuções que permanecem na memória da oposição. Vários prisioneiros estrangeiros de alto nível também são mantidos lá.

Os militares israelenses disseram que também atingiram os centros de comando da Guarda Revolucionária responsáveis pela segurança interna na área de Teerã.

Os militares estavam "atualmente atacando, com força sem precedentes, alvos do regime e órgãos de repressão governamental no coração de Teerã", disse o ministro da Defesa, Israel Katz, em um comunicado.

(Presidente dos EUA, Donald Trump)