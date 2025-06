Irã confirma ataque contra base dos EUA no Catar

O Conselho de Segurança Nacional do Irã confirmou ter atacado, nesta segunda-feira (23), a maior base militar dos Estados Unidos no Catar, em resposta aos bombardeios americanos contra suas instalações nucleares, e acrescentou que essa ação não representava "nenhuma ameaça" para o Catar.

"Em resposta à ação agressiva e insolente dos Estados Unidos contra os locais e instalações nucleares do Irã, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã atacaram a base aérea americana de Al Udeid", no Catar, afirmou o conselho em um comunicado.

O número de mísseis utilizados "foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares iranianas", acrescentou. "Esta ação não representa nenhuma ameaça para o nosso país amigo e irmão, o Catar", acrescentou.

