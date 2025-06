Irã cogita suspender cooperação com AIEA, afirma presidente do Parlamento

O Irã planeja suspender sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou nesta segunda-feira (23) o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Buscamos a adoção de um projeto de lei [no Parlamento] para suspender a cooperação do Irã com a AIEA", escreveu Ghalibaf na rede social X, acusando a agência da ONU de falta de objetividade e profissionalismo.

A AIEA aprovou no início de junho uma resolução que condena a falta de cooperação de Teerã com a agência sobre sua atividade nuclear.

pdm-sbr/feb/jvb/es/rpr

© Agence France-Presse