Dobra em 3 partes: como é o celular mais caro do Brasil que custa R$ 33 mil

A Huawei voltou ao mercado de smartphones do Brasil em grande estilo, com dois modelos dobráveis, incluindo o Mate XT Ultimate Design. O aparelho chama a atenção por ser o único do mundo que se dobra em três partes —e também pelo preço salgado de R$ 32.999, o celular mais caro do país.

O modelo "trifold" ofuscou o também dobrável Mate X6, lançado por R$ 22.999. Os dois compartilham o que há de melhor em hardware e câmera da gigante chinesa, apresentam um novo sistema operacional ao Brasil e dividem algumas limitações de software e conectividade. Tivemos um breve contato com os aparelhos e contamos nossas primeiras impressões a seguir.

Como é o Mate XT Ultimate Design

Formato inédito de celular. O Mate XT introduz um novo conceito de celular dobrável. Além dos formatos flip e fold que já conhecemos, agora temos o "trifold", que se dobra em três partes, possuindo duas dobradiças em vez de uma — como no irmão Mate X6 e no Galaxy Z Fold 6 da Samsung.

Mate XT Ultimate Design tem formato inédito e marca a volta da Huawei ao mercado de smartphones no Brasil Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Novas formas de uso. Quando está totalmente aberto, o smartphone fica com menos de 4 mm de espessura e uma tela de 10,2 polegadas, como um grande tablet. Dá aproveitar a maior área de visualização para ver vídeos (o navegador e alguns apps têm suporte para esse formato) ou dividir o espaço entre vários aplicativos para usar simultaneamente.

No formato parcialmente dobrado, ele fica com 7,9 polegadas, o que já é grande. Totalmente dobrado, é como um celular tradicional, com tela de 6,4 polegadas. Independentemente da proporção, o display é muito definido, fluido, com 90 Hz de atualização, e tecnologia OLED que valoriza cores e contraste.

Design e cores. O Mate XT Ultimate Design está disponível nas cores vermelho e preto, com a traseira em material com aspecto de couro e detalhes em dourado. Achei as duas opções sofisticadas, dentro da proposta da Huawei de um visual luxuoso.

O Mate XT Ultimate Design é resistente a respingos d'água, mas não a poeira Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bateria e carregamento. São 5.600 mAh de capacidade, divididas em três células de silício-carbono, uma em cada segmento do celular. Não tivemos como testar a autonomia do smartphone, mas essa tecnologia é mais eficiente que o lítio e permite que o aparelho seja ultrafino. A velocidade de carregamento é de 66 W com fio e 50 W sem fio.

Desempenho. O aparelho roda o chipset Kirin 9010 da Huawei, com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno. No pouco tempo que estive com ele, não percebi nenhum travamento ou lentidão no sistema ou aplicativos.

Novo sistema operacional. A Huawei não pode utilizar serviços do Google devido a sanções impostas pelos Estados Unidos. Na China, ela usa um sistema próprio chamado HarmonyOS, mas no resto do mundo, incluindo o Brasil, optou pelo EMUI, baseado no código aberto do Android.

As primeiras impressões são positivas: é fluido, leve e tem uma boa integração com os três tipos de uso do celular.

Loja de aplicativos. A AppGallery da Huawei não suporta tantos aplicativos quanto a Play Store, mas você consegue baixar o TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube e a maioria dos apps mais conhecidos.

Câmeras. O conjunto fotográfico do Mate XT inclui três sensores traseiros com lentes wide, ultrawide e telefoto, além de um sensor frontal. Todos gravam em até 4K a 30 quadros por segundo (fps) e possuem HDR nas fotos.

O Mate XT Ultimate Design pode ser usado todo aberto ou da forma tradicional Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Sem 5G no Brasil. Pude confirmar com a Huawei que o Mate XT e o X6 não têm compatibilidade com as antenas 5G no Brasil. A empresa não justificou a ausência, mas um dos motivos pode estar relacionado aos embargos que os Estados Unidos impõem à chinesa desde 2019.

Como é o Mate X6

Design. O Mate X6 tem as mesmas opções de cor e acabamento do seu irmão Mate XT, mas ganha uma terceira variante na cor cinza e com traseira mais lisa.

Formas de uso. Ele abre e fecha como um livro, com uma tela dobrável na parte de dentro, e outra "comum" externa. Aberto, é como um tablet; fechado, um celular — formato que já conhecemos no Brasil com a linha Galaxy Z Fold e o recém-lançado Honor Magic V3.

Telas. A de dentro tem 7,93 polegadas quando aberta, com tecnologia OLED, 120 Hz e pico de brilho de 1.800 nits. A de fora tem 6,45 polegadas, também OLED.

Ficha técnica. Com processador Kirin 9020, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, o aparelho atende tarefas avançadas, como edição de vídeo, jogos pesados e uso de aplicativos simultaneamente.

Câmeras. O conjunto fotográfico do Mate X6 inclui:

Principal de 50 MP, f/1.4;

Ultrawide de 40 MP, f/2.2;

Telefoto de 48 MP, f/3.0;

Frontais de 8 MP.

Um uso interessante das câmeras de um celular flip ou fold é tirar selfies com os sensores traseiros, que têm mais qualidade e recursos, já que dá para você se ver usando a tela externa.

Bateria. 5.110 mAh de capacidade com tecnologia de silício-carbono, que promete maior vida útil e mantém o celular fino, com cerca de 4,6 mm de espessura.

Outros modelos de celulares dobráveis

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.