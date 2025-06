Hoje é Dia: São João, Festa de Parintins e Parada LGBT+ são destaques

De norte a sul do país, a semana entre os dias 22 e 28 de junho de 2025 é recheada de eventos religiosos, folclóricos e que dão visibilidade às minorias. Na próxima terça-feira, 24 de junho, é comemorado o Dia de São João, considerado um dos ápices dos festejos juninos no Brasil, com festas populares e tradições por todo o país, principalmente na Região Nordeste. O Dia de São João já foi tema de conteúdos do História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2024 e em matérias do Repórter Maranhão que podem ser vistas aqui e aqui.

Já no dia 27 de junho, haverá duas festas tradicionais. Uma delas é a Festa do Divino Pai Eterno, que ocorre em Trindade (GO) e leva milhares de romeiros a uma peregrinação. Neste ano, a celebração inicia na última sexta-feira do mês e vai até o dia 6 de julho. O Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, falou sobre o evento em 2022. Em 2014 e 2015, a festa foi tema de conteúdos no Repórter Brasil.

Também em 27 de junho começa o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2024. No ano passado, a Agência Brasil fez a cobertura do evento e contou sobre as origens do festival. Em 2009, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, fez uma edição especial sobre a festa:

Datas históricas

A semana também traz duas datas de celebração como destaque. No dia 26 de junho, a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) completa 80 anos. Neste dia, em 1945, foi assinada a Carta das Nações Unidas por 50 países em São Francisco. O episódio foi contado em matérias da Agência Brasil em 2018 e 2020, além de um conteúdo do Repórter Brasil em 2015.

No dia 28 de junho, na mesma semana da Parada de SP, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é marcada pela chamada Revolta de Stonewall. Como mostra esta matéria da Agência Brasil, na ocasião, frequentadores do Stonewall Inn ? um dos bares gays populares de Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos ? reagiram a uma operação policial violenta contra pessoas LGBTQIA+. O episódio se tornou um marco da luta pelos direitos da comunidade. A data foi tema de reportagens no Repórter Brasil em 2013 e 2023:

Figuras da música

No dia 25 de junho, a morte de Wilson Simonal completa 25 anos. Conhecido como um dos cantores mais famosos da MPB nos anos 60, ele teve sua trajetória contada pelo História Hoje em 2015. O programa aborda o auge e também o período de declínio do artista, após ter sido acusado, sem provas, de colaborar com a ditadura no Brasil.

Já o programa Recordar é TV, da TV Brasil, relembrou uma apresentação do cantor de 1983, na então TVE-RJ.

Em 28 de junho, o ícone do rock brasileiro Raul Seixas completaria 80 anos. Falecido em 1989, ele teve sua trajetória contada em matérias da Agência Brasil, no História Hoje (da Radioagência Nacional) e em uma edição do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil:

Aniversário da Rádio Nacional FM de Brasília

Para fechar a lista de datas da semana, temos o aniversário de 67 anos da Rádio Nacional de Brasília em 23 junho de 2025. A inauguração da emissora, pioneira na capital do país, foi tema de matérias na Agência Brasil e Repórter Brasil:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 22 a 28 de Junho de 2025:

*22 a 28 de junho de 2025 22 ?????? Morte do produtor cinematográfico estadunidense David O. Selznick (60 anos), responsável por sucessos de bilheteria como "...E o vento levou" ?????? ?????? John Isner, jogador dos Estados Unidos, derrota Nicolas Mahut, da França, em Wimbledon, na partida mais longa da história do tênis profissional que teve duração de 11 horas e 5 minutos (15 anos) ?????? ?????? Beatificação do Padre José de Anchieta (45 anos). Ele foi um padre jesuíta espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de ser o autor da primeira gramática da língua tupi, e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia ?????? ?????? Parada LGBTQIA+ de São Paulo (data móvel) ?????? ?????? Dia Mundial do Fusca 23 ?????? Nascimento do cantor, compositor sertanejo, ator, apresentador televisivo e político paulista Sergio Bavini, o Sérgio Reis (85 anos) ?????? ?????? Nascimento da cantora e compositora fluminense Elza Gomes da Conceição, a Elza Soares (95 anos) ?????? ?????? Dia do Desporto, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico ?????? ?????? Dia Olímpico ?????? ?????? Dia do Serviço Público das Nações Unidas (data da ONU) ?????? ?????? Início da construção do metrô na Praça Paris (55 anos) ?????? ?????? Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (67 anos) 24 ?????? Morte do cantor de tango uruguaio Carlos Gardel (90 anos) ?????? ?????? Nascimento do médico, jornalista, político, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista fluminense Joaquim Manuel de Macedo (205 anos) ?????? ?????? Morte do cantor, compositor e ator mineiro Ivon Curi (30 anos) ?????? ?????? Nascimento do compositor e pianista paulista Oswaldo Gogliano, o Vadico (115 anos). Ele foi um dos parceiros mais constantes do sambista carioca Noel Rosa ?????? ?????? Dia de São João 25 ?????? Morte do cantor e compositor fluminense Wilson Simonal (25 anos) ?????? ?????? Nascimento do pianista e maestro paulista João Carlos Gandra da Silva Martins (85 anos) ?????? ?????? Morte do cantor, compositor e produtor musical capixaba Rossini Pinto (40 anos) ?????? ?????? Nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil (5 anos) e o Ministério da Agricultura decreta estado de emergência fitossanitária nas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ?????? ?????? Começa a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte (75 anos) 26 ?????? Morte do compositor, arranjador, clarinetista,saxofonista e maestro potiguar Sebastião de Barros, o K-Ximbinho (45 anos) ?????? ?????? Assinada a Carta das Nações Unidas por 50 nações aliadas em São Francisco, Califórnia (80 anos) ?????? ?????? Fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) (80 anos) ?????? ?????? Cientistas do consórcio público internacional Projeto Genoma Humano e da empresa americana Celera identificaram a composição de 97% dos genes presentes no DNA humano (25 anos) ?????? ?????? Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. A comemoração foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, e está oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091, de 28 de maio de 1999, que criou a "Semana Nacional Antidrogas". ?????? ?????? Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura. A comemoração foi instituída pela ONU na sua Resolução nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes" ?????? ?????? Fundação do Instituto de Estudos da Religião (ISER) (55 anos) 27 ?????? Nascimento da escritora e ativista social estadunidense Helen Keller (145 anos). Foi a primeira pessoa surdo-cega a conquistar um bacharelado ?????? ?????? Nascimento do cantor e compositor fluminense Murilo Caldas (120 anos) ?????? ?????? Fundação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (35 anos) ?????? ?????? Assinatura do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha (50 anos) ?????? ?????? Festa do Divino Pai Eterno de Trindade (GO). Data móvel, sempre celebrada na última sexta de junho ?????? ?????? Início do Festival Folclórico de Parintins, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ?????? ?????? Dia do mestiço nos estados do Amazonas, Roraima e Paraíba 28 ?????? Nascimento do político baiano Itamar Franco (95 anos) ?????? ?????? Nascimento do compositor, violonista e multinstrumentista paulista Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (110 anos). Em 1942, ele se transferiu para a Rádio Nacional, atuando na orquestra da emissora, regida por Radamés Gnattali, apresentando-se também em trios, duos e como solista ?????? ?????? Nascimento do cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista baiano Raul Seixas (80 anos) ?????? ?????? Revolta de Vila Rica (305 anos) ?????? ?????? Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A comemoração marca a data do "Incidente de Stonewall", de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto

