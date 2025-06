Haddad e Padilha darão coletiva nesta 3ª-feira sobre troca de dívidas por atendimentos pelo SUS

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Saúde, Alexandre Padilha, darão coletiva de imprensa nesta terça-feira, 24, sobre a troca de dívidas por atendimento médico especializado para o SUS. A coletiva está prevista para ocorrer entre 14h e 15h no auditório do Ministério da Saúde, em Brasília.

O programa Agora Tem Especialistas possibilitará a hospitais privados e filantrópicos a prestação de atendimento especializado para os pacientes do SUS. Como contrapartida, essas entidades poderão abater dívidas tributárias com a União. O objetivo da medida é ampliar a capacidade de atendimento, a fim de reduzir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS.

Haddad voltou de férias nesta segunda, 23, e teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o programa Acredita. O restante da agenda do ministro não foi divulgado, e a assessoria informou que ele teria apenas despachos internos.