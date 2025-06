Onda de frio derruba temperaturas e SP terá manhã mais gelada em nove anos

Uma frente fria vai derrubar as temperaturas no estado de São Paulo nesta semana. A expectativa é de que a capital paulista tenha a manhã mais fria desde 2016.

O que aconteceu

Termômetros na cidade de São Paulo devem ter média de 4°C na manhã da quarta-feira. Se a projeção do Climatempo for concretizada, esta será a menor temperatura na cidade desde 13 de junho de 2016, quando a mínima ficou em 3,5ºC. Em pontos extremos da zona sul, é possível que os termômetros fiquem em torno do 0ºC. Em 2024, a região chegou a ter temperaturas negativas.

Virada no tempo começa hoje com vento forte e aumento do risco de chuva. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia está em vigor até as 23h59 de amanhã por risco à saúde no declínio brusco de temperatura. As rajadas de vento no estado podem chegar a 90 km/h e há risco de queda de árvores e problemas no fornecimento de energia elétrica, segundo o Climatempo.

Capital, Grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba e outras 13 cidades estão sob alerta para temporais. O aviso foi emitido pela Defesa Civil do estado e vale até o fim do dia de hoje. O mau tempo deve seguir até o meio da terça-feira, mas o céu vai abrir na quarta, apesar da previsão de frio e do risco de temperaturas perto dos 0ºC em cidades do interior.

Sul do Brasil vai ter temperaturas ainda mais baixas

A massa de ar frio que atingirá o sudeste entra no país pela região sul, onde temperatura pode ficar em -10ºC. As mínimas extremas são previstas para a região dos Campos de Cima e da Serra do RS.

Frio é maior do que o do mês de maio, mas o estado tem menos chance de neve. Isso acontece, segundo o MetSul, porque há menos umidade e instabilidade no tempo nesta semana em relação ao dia 29 de maio, quando um ciclone na costa do Rio Grande do Sul ajudou na ocorrência de neve e chuva congelada.