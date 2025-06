Flamengo enfrenta LAFC com objetivo de se manter invicto após garantir 1º lugar do Grupo D

O Flamengo disputará sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (24) contra o já eliminado Los Angeles FC (LAFC), com o incentivo de permanecer invicto após já ter garantido a classificação para as oitavas de final e a liderança do Grupo D.

O time carioca tem seis pontos e não pode mais ceder a primeira colocação para Chelsea ou Espérance da Tunísia (ambos com três), já que derrotou os dois, e o primeiro critério de desempate é o resultado do confronto direto.

Na partida contra o LAFC, os jogadores comandados pelo técnico Filipe Luís não terão outro objetivo senão o de manter o bom momento antes das oitavas de final, onde o possível adversário será Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors.

O Flamengo chega em grande momento após a retumbante vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea na sexta-feira e o triunfo por 2 a 0 sobre o Espérance na primeira rodada.

Com um estilo de jogo atrativo ? intenso na pressão e direto nas transições ?, a equipe brilhou nos Estados Unidos e mostrou que pode fazer frente a um gigante europeu como os 'Blues'.

"Não nos sentimos inferiores a nenhum clube do mundo quando o enfrentamos", alertou Filipe Luís em entrevista coletiva após a vitória contra o time inglês.

O ex-lateral da seleção brasileira, um dos técnicos mais promissores do Brasil, transformou o Flamengo em um time que se recusa a ser derrotado. Desde que assumiu o comando em outubro, o clube perdeu apenas três partidas, com 33 vitórias e 11 empates.

Seu elenco conta com jogadores experientes em todas as linhas, como o zagueiro Danilo, ex-Real Madrid e Manchester City, o recém-contratado ítalo-brasileiro Jorginho, e o ponta Bruno Henrique, herói da vitória contra o Chelsea com um gol e uma assistência após entrar em campo.

As más notícias para o rubro-negro vêm do departamento médico. O uruguaio Nicolás de la Cruz, uma das peças-chave do meio de campo, teve uma recaída após uma lesão e seu retorno ao elenco permanece incerto após estar afastado desde meados de maio.

"Ele voltou a sentir dores no joelho esquerdo", informou a equipe carioca na segunda-feira, mas ainda há tempo para recuperar o uruguaio para a partida das oitavas de final, no dia 29 de junho.

- Um duelo desigual -

Mesmo que Filipe Luís poupe alguns de seus destaques antes das oitavas de final, o Flamengo é o claro favorito contra o LAFC, no Camping World Stadium, em Orlando, às 22h (horário de Brasília).

"Eu vou fazer uma equipe que possa ser competitiva e ganhar", disse Filipe Luis em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Em função do que aconteça durante o jogo, é claro que se eu puder vou dar minutos para todos desfrutarem de uma competição tão especial".

O time americano tentará se recuperar em um torneio onde já perceberam o quanto ainda precisam evoluir para competir contra os grandes times.

Classificados graças a um golpe de sorte ? a exclusão do mexicano León pela Fifa por violar as regras de propriedade múltipla ?, a equipe não conseguiu aproveitar essa oportunidade.

Após uma dura derrota por 3 a 0 na estreia contra o Chelsea, o time do goleiro francês Hugo Lloris perdeu por 1 a 0 para o Espérance em um jogo de baixa qualidade técnica, no qual chegou até a perder um pênalti nos acréscimos.

O Chelsea e a equipe tunisiana lutarão pelo segundo lugar do grupo em Filadélfia, também às 22h (horário de Brasília).

Prováveis escalações:

Flamengo : Agustín Rossi - Wesley França, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta - Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

LAFC: Hugo Lloris - Sergi Palencia, Aaron Long, Eddie Segura, Ryan Hollingshead - Igor Jesus, Timothy Tillman, Mark Delgado - Dennis Bouanga, Olivier Giroud, David Martínez. Técnico: Steve Cherundolo.

gma/ag/aam

© Agence France-Presse