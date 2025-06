EXCLUSIVO-Norte-americanos temem que conflito com Irã possa escalar, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos estão ansiosos com o conflito entre os EUA e o Irã e temem que a violência possa escalar depois que o presidente Donald Trump ordenou o bombardeio de instalações nucleares iranianas, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada nesta segunda-feira.

Setenta e nove por centro dos norte-americanos entrevistados disseram estar preocupados "com a possibilidade de o Irã atingir civis norte-americanos em resposta aos ataques aéreos dos EUA".

A pesquisa de três dias, que começou após os ataques aéreos dos EUA e terminou nesta segunda-feira antes de o Irã informar que atacou uma base aérea dos EUA no Catar, mostrou que os norte-americanos estavam igualmente preocupados com os militares de seu país alocados no Oriente Médio.

Um total de 84% disseram estar preocupados, em geral, com o crescente conflito.

A pesquisa, que entrevistou 1.139 adultos norte-americanos em todo o país, ressaltou as profundas divisões nos Estados Unidos sobre o que Washington deve fazer em seguida e destacou os riscos políticos enfrentados por Trump, cujo índice de aprovação presidencial caiu para 41%, o nível mais baixo de seu atual mandato, que começou em janeiro.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

O bombardeio dos EUA ocorreu há apenas dois dias e a visão do público sobre o conflito pode evoluir nos próximos dias e semanas.

Apenas 32% dos entrevistados disseram apoiar a continuação dos ataques aéreos dos EUA, em comparação com 49% que disseram ser contra. Entretanto, dentro do Partido Republicano de Trump, 62% apoiaram a continuação dos ataques e 22% se opuseram.

Os republicanos ficaram mais divididos quando perguntados se apoiavam o fim imediato do envolvimento dos EUA no conflito com o Irã, com 42% dizendo que Washington deveria encerrar seu envolvimento agora e 40% se opondo à ideia.

Maiorias significativas de democratas se opuseram a mais bombardeios contra o Irã e foram a favor do fim imediato do conflito.

Trump ordenou que os militares dos EUA bombardeassem as instalações nucleares do Irã no sábado, uma mudança dramática e arriscada na política externa após repetidas promessas de Trump de evitar intervenções militares em grandes guerras no exterior.

O índice de aprovação geral do presidente, que caiu 1 ponto percentual em relação aos 42% do início do mês, manteve-se praticamente estável nos últimos meses, mas está abaixo dos 47% registrados em uma pesquisa Reuters/Ipsos logo após seu retorno à Casa Branca.