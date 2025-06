Preso por casamento com criança na Disney alega encenação para rede social

O homem preso na Disney Paris depois de supostamente tentar se casar com uma menina de nove anos, disse à polícia francesa que o evento era uma encenação.

O que aconteceu

O britânico de 22 anos afirmou ser dono de uma produtora e teria dito às autoridades que alugou o parque para fazer um vídeo para as redes sociais. As informações são do jornal Le Parisien.

A menina é uma criança ucraniana de apenas nove anos e os cerca de cem "convidados" seriam figurantes. Segundo o britânico, eles foram recrutados pela internet para participar de uma filmagem "estritamente confidencial", reportou a rede BFM TV. Eles foram levados de ônibus até o parque, mas não entraram no local.

O homem alugou o parque por cerca de 111 mil libras (cerca de R$ 820 mil). Ainda segundo informações da BFM TV, a Disney de Paris costuma receber eventos privados fora do horário de funcionamento.

Funcionários do parque não foram avisados sobre encenação

A polícia foi chamada por funcionários do parque, quando eles perceberam que o que pensavam ser um casamento de verdade envolvia uma criança. O evento foi cancelado pela administração do local.

Quatro pessoas foram detidas, incluindo o britânico, a mãe da menina, uma ucraniana de 41 anos, e dois cidadãos da Letônia, um de 24 e outro de 55 anos. O mais velho disse ter recebido 12 mil euros (cerca de R$ 75 mil) para interpretar o pai da noiva.

A prisão preventiva do britânico e de um dos outros dois homens foi prorrogada. Eles são suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público da França.

Menor não tem sinais de violência ou coação. A informação foi divulgada pelas autoridades após realização de um exame médico.

A polícia francesa está investigando. "As investigações indicam que se tratava de uma encenação, com os convidados atuando como figurantes", informou o Ministério Público.