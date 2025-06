Elba, Alceu e Cavaleiros do Forró animam Arraiá Brasil 2025

A programação do Arraiá Brasil 2025 segue com os melhores festejos juninos do Nordeste nesta segunda-feira (23), véspera de São João, e na terça-feira (24), Dia de São João. Nesses dois dias, grandes nomes da cena artística sobem aos palcos das cidades, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Priscila Senna, Cavaleiros do Forró e Adelmário Coelho.

O Arraiá Brasil 2025 teve apresentações especiais desde quinta-feira da semana passada (18), feriado de Corpus Christi, e segue até esta terça-feira.

Notícias relacionadas:

Arraiá Brasil

Desde quinta-feira, a TVE Bahia se juntou à, àe ao aplicativopara transmitir os shows das cidades baianas de Salvador e Amargosa, além dos polos que já estão sendo transmitidos desde o primeiro final de semana de junho de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba.

O Arraiá Brasil é um projeto conjunto da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O especial conta com o apoio do Ministério do Turismo e da Petrobras.

Além da TVE Bahia, as transmissões acontecem em parceria com a PrefTV Caruaru e a UERN TV - emissora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte -, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.

A apresentação é conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório, com apoio de repórteres das emissoras públicas participantes.

Serviço

23 de junho (segunda-feira) - das 23h às 5h

Locais: Bahia, Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Atrações: Elba Ramalho, Alceu Valença, Priscila Senna, Parangolé e Pablo

24 de junho (terça-feira) - das 23h30 às 3h