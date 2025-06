Dia de São João: veja as capitais onde é feriado nesta terça (24)

Ao menos cinco capitais brasileiras terão feriado no dia de São João, que é celebrado amanhã, dia 24 de junho.

O que aconteceu

Municípios e estados podem determinar feriados locais. É o que ocorre no São João, que não consta no calendário oficial como feriado nacional (veja abaixo as capitais do nordeste onde é feriado):

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Recife (PE)

Salvador (BA)

São João é padroeiro de alguns municípios. Portanto, também é feriado em Niterói, no Rio de Janeiro, e Barueri, em São Paulo. Vale destacar que os municípios citados são apenas alguns exemplos; a folga pode ocorrer em outras localidades.

Reconhecidas por festividades de São João, Cauraru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, também têm a data como feriado. No estado de Alagoas, a data é listada como um feriado estadual. A celebração é válida para os 102 municípios alagoanos.

Próximos feriados nacionais em 2025

O próximo feriado nacional será o da Independência do Brasil, que é celebrado em 7 de setembro. No calendário do governo federal ainda restam seis datas até o fim de 2025.