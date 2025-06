Como reconhecer falta de caráter? 5 sinais no mínimo suspeitos

O caráter é um conjunto de aprendizagens relacionado às regras de conduta moral que norteiam a sociedade. Ele tem a ver com o desenvolvimento moral e ético de cada um e pode variar conforme a cultura em que se está inserido, de acordo com Ricardo Wainer, professor da Faculdade de Psicologia da PUCRS.

"O caráter é parte da personalidade, majoritariamente desenvolvido por meio da experiência e aprendizagem. Seriam valores em ação ligados ao significar as consequências das nossas experiências no mundo", diz Marcela Mansur Alves, mestre em psicologia e docente na UFMG.

Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. "São as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo demarcar o caminho do sujeito", complementa Alves.

A seguir, veja sinais que podem indicar ausência de caráter em uma pessoa.

1. Agir sem educação

Imagem: Getty Images

Por falta de inteligência emocional, a pessoa pode interpretar o ato de se desculpar ou agradecer como submissão, ou de se aceitar uma culpa ou dependência do outro. A ideia de ter que estabelecer algum tipo de aproximação ou vínculo com quem não se quer por perto também pode passar pela cabeça e, às vezes, por obrigação de se desculpar ou agradecer, cria-se até raiva e fala-se mal do outro pelas costas.

2. Ser indiferente a crianças e animais

Imagem: Alexander Dummer/Unsplash

Crianças e animais costumam despertar de imediato bons sentimentos nas pessoas. Não sentir nada por eles ou o contrário disso chama a atenção e pode até ser um indício de psicopatia —mas como fator isolado não dá para afirmar. Segundo Eduardo Perin, psiquiatra pelo HC-FMUSP, é normal nem todos gostarem, mas querer distância é uma coisa, fazer mal é outra.

3. Visar somente a si próprio

Imagem: Getty Images

Pode ser um chefe que desqualifica e agride seus subordinados, uma "amiga" chantagista e interesseira, um motorista perigoso. Se for um psicopata, é tão centrado nos seus objetivos que arrisca a própria vida, ignora leis e só faz tratamento para enganar as autoridades de que está "curado". Se não estiver envolvido em algum crime ou não for levado à força por alguém, dificilmente buscará ajuda.

4. Mentir com frequência

Imagem: Getty Images

Quando é por má-fé, pode haver um envolvimento entre mitomania (ato de contar histórias falsas ou exageradas demais) e quadros como transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia. Porém, não é uma regra.

Há quem movido pelo desejo de contar mentiras até simule ou produza sintomas físicos ou mentais de doenças, como surtos psicóticos, dores de cabeça, vômitos, diarreias. Outros ainda fabricam ou falsificam exames médicos, sinais da presença de algo chamado transtorno factício.

5. Agir com desonestidade

Imagem: iStock

Existem alguns sinais de alerta que podem sugerir falta de honestidade e até humildade. "É importante interpretá-los com cautela", observa a psicóloga Nina Reinhardt, da Universidade de Kassel, na Alemanha.

Apenas porque alguém se comportou de maneira desonesta ou pouco humilde uma vez não significa automaticamente que seja uma característica de personalidade fixa.

Apesar disso, Reinhardt identifica alguns indícios que devem acender o alerta: indivíduos que só são educados e amigáveis com os outros quando isso lhes beneficia são geralmente menos sinceros em relacionamentos. Aqueles que constantemente desrespeitam leis ou regras também tendem a quebrar as regras em um relacionamento.

A infidelidade sexual em relacionamentos anteriores é outro sinal de alerta. Além disso, indivíduos que atribuem grande importância ao luxo e a símbolos de status também podem ter um valor mais baixo de honestidade e humildade.

Pessoas que têm menor sinceridade e humildade tendem a se relacionar com indivíduos semelhantes, possibilitando assim uma compatibilidade mútua.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/03/2024, 09/04/2021, 18/05/2021, 09/08/2021, 15/03/2023