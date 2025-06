CEO da marca Prada, Gianfranco D'Attis, deixará o cargo

(Reuters) - O presidente-executivo da marca Prada , Gianfranco D'Attis, deixará a empresa italiana de luxo no final do mês por "acordo mútuo", informou a Prada no domingo.

O presidente-executivo do Grupo Prada, Andrea Guerra, assumirá a liderança da marca em caráter interino, disse a empresa à Reuters.

A notícia foi divulgada pela primeira vez pela publicação de moda WWD.

A moda de luxo passou por várias mudanças na liderança sênior e nos diretores criativos.

A gigante de artigos de luxo Kering , proprietária da Gucci, nomeou na semana passada o chefe da Renault, Luca de Meo, como seu novo CEO, substituindo François-Henri Pinault, que liderou a empresa familiar desde 2005.

As principais empresas de luxo também estão apostando em uma nova direção de design para ajudar a reacender o interesse dos compradores, que perderam o interesse no setor com o aumento dos preços.

No início de junho, a Dior, de propriedade da LVMH, nomeou seu estilista de moda masculina, Jonathan Anderson, para também chefiar os designs de roupas femininas e a alta costura, substituindo Maria Grazia Chiuri.

Em maio, a Kering nomeou o ex-designer da Valentino, Pierpaolo Piccioli, como diretor criativo da Balenciaga, substituindo Demna, que estava assumindo o cargo de chefe de design da Gucci.

Também ocorreram mudanças de estilistas na Chanel, Versace, Valentino e Celine, de propriedade da LVMH, entre outras.

(Reportagem de Elisa Anzolin e Chandni Shah; edição de Barbara Lewis e Giles Elgood)

((Tradução Redação Barcelona)) REUTERS MS