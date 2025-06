Casa Branca: Trump quer diálogo, mas apoia mudança de regime no Irã

Do UOL, em São Paulo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou hoje que o presidente dos EUA acredita que os iranianos deveriam derrubar o atual governo caso o país se recuse a negociar seu programa nuclear.

O que aconteceu

Donald Trump ainda está "interessado" na diplomacia, diz a Casa Branca. Em entrevista à emissora Fox News, Leavitt comentou as declarações de Trump a respeito de uma mudança de regime no Irã. "A postura do presidente e nossa postura militar não mudaram", diz a secretária.

"O presidente acredita que o povo do Irã pode decidir seu próprio futuro. Se o regime iraniano rejeitar uma solução pacífica, e mesmo assim o presidente ainda quiser dialogar, então, por que o povo iraniano não deveria tirar o poder desse regime violento que os oprime há tanto tempo?"

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca



EUA se uniram à campanha militar de Israel para destruir programa nuclear iraniano. Neste fim de semana, várias instalações de enriquecimento nuclear fortemente protegidas foram bombardeadas.

Após ataque, governo Trump insistiu que objetivo era impedir Irã de obter arma nuclear, e não derrubar o regime. Porém, uma postagem de Donald Trump na Truth Social ontem o colocou isso em dúvida.

"Não é politicamente correto usar o termo "mudança de regime", mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!"

Trump, brincando com acrônimo MAGA (Make America Great Again, Tornar a América Grande Novamente, em tradução livre) para MIGA (Make Iran Great Again -- Tornar o Irã Grande Novamente)

Pentágono afirmou ter "devastado programa nuclear iraniano". Porém, Rafael Grossi, diretor da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) declarou que, no momento, não é possível avaliar a dimensão dos danos.

Israel, EUA e aliados acusam Irã de usar programa nuclear civil para esconder criação de armas nucleares, o que o país nega.

Ataque dos EUA ao Irã

EUA atacaram instalações de enriquecimento de urânio de Fordow, Natanz e Ishafan. "Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", anunciou o governo do país pelas redes sociais.

Até então, Trump insistia em atuar apenas na defesa de Israel. Ele havia dito que decidiria em duas semanas se iria se envolver nos ataques. O anúncio dos ataques, portanto, pegou diplomatas e grupos políticos de surpresa.

Democratas imediatamente alertaram que republicano havia entrado em guerra sem a aprovação do Congresso americano.