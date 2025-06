Carros colidem e atropelam clientes em bar movimentado do Rio de Janeiro

Uma batida entre dois carros atingiu clientes de um bar em uma das esquinas mais movimentadas de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo. A Polícia Civil não confirmou o número de vítimas.

O que aconteceu

Após o choque, veículos invadiram a calçada e atingiram as vítimas, sentadas em mesas do Kalango Bar. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Arnaldo Quintela e Fernandes Guimarães, um tradicional ponto de bares e restaurantes, muito movimentado aos fins de semana.

Entre os feridos está a empresária Adriana Fonseca, proprietária do estabelecimento. "Estou com muita dor. Fraturei a cervical, bati a cabeça muito forte no chão, estou com hematoma, levei dois pontos na cabeça. Mas, assim, agradecendo por estar viva porque poderia ter sido muito pior", relatou Adriana ao Bom Dia Rio.

Isso já é uma tragédia anunciada há muito tempo. Carros passando em alta velocidade com a rua cheia de gente, motos trafegando na contramão o tempo inteiro, bicicletas elétricas passando pelas calçadas como se fossem pedestres. Isso é um absurdo Adriana Fonseca

Polícia tenta identificar responsável pelo crime. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, de acordo com a Polícia Civil. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).

Arnaldo Quintela foi eleita uma das ruas "mais legais do mundo" pela Time Out

Rua pode ter novas regras de horários de funcionamento para bares e restaurantes. Devido a conflitos com moradores e comerciantes, um projeto da Câmara do Rio, do vereador Flavio Valle (PSD), propõe limitar o horário de funcionamento das 7h à 1h (domingo à terça) e das 7h às 2h (quarta a sábado e vésperas de feriados).

Proposta surgiu após multas e queixas de barulho durante a madrugada. Os habitantes da região cogitam criar uma associação para cobrar o cumprimento da lei do silêncio e das regras municipais sobre calçadas, horários e comércio irregular.