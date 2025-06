Bulla: Fator imponderável, resposta do Irã pode vir com táticas terroristas

A forma como o Irã responderá aos ataques dos Estados Unidos se tornou imprevisível e pode vir com o uso de táticas terroristas, analisou a colunista Beatriz Bulla na edição de hoje do UOL News.

Hoje, o governo iraniano ameaçou os EUA após o ataque às instalações nucleares do país no fim de semana. O presidente norte-americano Donald Trump falou em "mudança de regime" no Irã, mas deixar claro se os EUA tomariam alguma iniciativa nesse sentido.

Trump vem falando que eles praticamente conseguiram eliminar o programa nuclear iraniano, mas isso não vem sendo confirmado até agora pelas próprias agências americanas e pela agência internacional que trata desse assunto. Até agora, temos a palavra do Trump sobre o que aconteceu.

Há um fator imponderável de como e qual será o tamanho da resposta que o Irão tem a oferecer para os EUA. As táticas terroristas são uma prática possível de ser utilizada pelo Irã agora. O mundo sabe disso pelas práticas do Irã fora do país. O que virá depois disso? Após uma resposta do Irã às bases americanas, qual será a tréplica dos EUA? O quão mais longe isso irá?

Todo mundo se pergunta isso e não há uma resposta porque depende dos desdobramentos dos dias posteriores. Por isso, a comunidade internacional vem clamando para parar a escalada desse conflito e chegar a um ponto de negociação de paz, que parece tão improvável hoje a julgar pelas declarações que vemos tanto de um lado como do outro. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Bulla ressaltou que a guinada no discurso de Trump, com a defesa de uma mudança no regime de governo do Irã, pode colocar em risco a popularidade do republicano nos EUA, até mesmo entre seus apoiadores.

Essa declaração contraria o que o governo [de Trump] vinha dizendo até então. Todos os agentes do governo americano e de Israel diziam que estavam focados em acabar com o programa nuclear iraniano, que seria uma ameaça global para o mundo.

De repente, quando Trump sugere que os EUA podem buscar uma mudança de regime no Irã, além de contrariar tudo o que vinha sendo dito para justificar essa entrada direta do país no conflito, de certa forma o presidente também contraria o que os americanos querem. A entrada no conflito foi uma escolha ousada de Trump.

Ele jogou em um campo no qual poderia ter muito respaldo dos americanos, cuja maioria crê que os EUA não deveriam entrar em uma nova guerra, mas concorda com a visão de Trump de que o Irã não pode ter armas nucleares.

Enquanto Trump mira na questão das armas, pode conseguir algum respaldo doméstico. Quando começar a partir para a defesa da mudança do regime no Irã, será interessante ver a reação da população americana. Quando é para barrar uma ameaça global, tanto para republicanos como democratas, talvez Trump conseguisse esse apoio. Quando ele muda o discurso e vai nessa linha de mudança de regime, ficará muito difícil para ele. Beatriz Bulla, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: