Irmã de brasileira na Indonésia: Nos agarramos ao preparo físico de Juliana

Mariana Marins, irmã de Juliana Marins, brasileira que caiu durante a realização de trilha na Indonésia e aguarda pelo resgaste há mais de três dias, pediu hoje agilidade às autoridades locais durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A Juliana sempre foi esportista, sempre foi ligada ao esporte. Desde criança, ela era nadadora. A gente já participou de uma meia maratona juntas. A parte física dela é muito boa. Então, essa parte física é algo que a gente inclusive está se agarrando, porque a Juliana tem o preparo físico muito bom. Mariana Marins, irmã da brasileira

Equipes suspenderam o terceiro dia da operação para resgatar a brasileira, que permanece presa em uma área remota após escorregar e cair em uma trilha no vulcão Rinjaji, na Indonésia. Além do mau tempo, anoiteceu no local, o que impede os trabalhos de resgate.

Equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estão longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h no horário de Brasília).

A administração do parque afirmou que a equipe de resgate enfrentou "condições climáticas dinâmicas, com neblina espessa que reduziam a visibilidade e aumentava o risco". Uma equipe de suporte vai passar a madrugada no ponto em que o resgate parou.

Ao Canal UOL, Mariana relatou a angústia da família pelo resgate, que não consegue chegar até a irmã.

Ela vai passar mais uma noite sem comida porque a equipe simplesmente não consegue chegar até ela. Então está muito complicado. A gente segue aqui na expectativa e pedindo mais agilidade. Tudo que a Juliana precisa é de agilidade, velocidade.

Quanto mais tempo ela ficar lá, sozinha... quanto mais tempo demorarem para resgatá-la, mais difícil ficará a situação dela. Mariana Marins, irmã da brasileira

Mariana também falou sobre o apoio que tem recebido de autoridades brasileiros e cobrou pronunciamento do presidente Lula (PT).

Ontem, eu recebi uma ligação do Ministro das Relações Exteriores [embaixador Mauro Vieira]. Eles estão mais mobilizados em relação ao caso neste momento. Ontem, também houve, finalmente, uma nota do Itamaraty, depois de bastante tempo. O ministro tem sido bem solícito.

A gente viu que a [primeira-dama] Janja também postou sobre o caso da Juliana, mas também seguimos na expectativa por um pronunciamento do presidente Lula, porque é uma situação diplomática internacional para vermos se conseguimos agilizar esse resgate. Mariana Marins, irmã da brasileira

Veja a íntegra do programa: