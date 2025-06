BP e outras petroleiras evacuam trabalhadores dos campos de petróleo do Iraque

BAGDÁ (Reuters) - A BP , a Eni e a TotalEnergies começaram a evacuar o pessoal estrangeiro dos campos de petróleo iraquianos onde operam, informou a estatal Basra Oil Company nesta segunda-feira.

Por enquanto, a produção dos campos petrolíferos do sul do Iraque permanece inalterada, com exportações em média de 3,32 milhões de barris por dia, disseram duas fontes do setor petrolífero à Reuters.

As medidas seguem os ataques militares dos EUA às instalações nucleares iranianas e os confrontos entre Israel e o Irã, que faz fronteira com o Iraque.

O grupo armado iraquiano Kataib Hezbollah, alinhado ao Irã, advertiu que retomaria os ataques às tropas norte-americanas na região se os Estados Unidos interviessem no Irã.

"As empresas que operam nos campos da Basra Oil Company... evacuaram temporariamente alguns trabalhadores estrangeiros, especialmente a BP, que opera no campo de Rumaila", disse a Basra Oil em um comunicado.

A estatal acrescentou que a medida não afetaria a produção.

A BP não estava imediatamente disponível para comentar.

A italiana Eni, que tem um contrato de serviço técnico no campo de petróleo e gás de Zubair, no Iraque, reduziu sua equipe de 260 para 98, informou a Basra Oil, acrescentando que os trabalhadores que permaneceram no país estavam trabalhando normalmente com os funcionários locais.

Um porta-voz havia dito anteriormente que a Eni havia reduzido a equipe como medida de precaução e que estava monitorando a situação na região.

A TotalEnergies da França evacuou 60% de seu pessoal, mas isso não afetou as operações, disse a Basra Oil. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar.

