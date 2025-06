Bowman, do Fed, se diz aberta a corte de juros na reunião de julho

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, nomeada recentemente pelo presidente Trump para o cargo de principal supervisora bancária do banco central, disse na segunda-feira que o momento de cortar as taxas de juros pode estar se aproximando rapidamente, pois ela está cada vez mais preocupada com os riscos para o mercado de trabalho e está menos preocupada que as tarifas causem um problema de inflação.

"É hora de considerar o ajuste da taxa de juros", disse Bowman em texto preparado para uma reunião realizada em Praga, na República Tcheca. Bowman disse que a inflação parece estar em uma trajetória sustentada de volta à meta de 2% e que espera "apenas um impacto mínimo" da política comercial sobre a inflação.

"Caso as pressões inflacionárias permaneçam contidas, eu apoiaria a redução da taxa de política monetária já em nossa próxima reunião, a fim de aproximá-la de sua configuração neutra e sustentar um mercado de trabalho saudável", disse Bowman.

Na semana passada, o Federal Reserve decidiu deixar sua taxa básica entre 4,25% e 4,5%. As autoridades permaneceram no modo "esperar para ver" em meio à considerável incerteza econômica criada pela política comercial implementada de forma errática pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Autoridades do Fed estão preocupadas com o fato de que o aumento dos impostos de importação possa deprimir o crescimento e, ao mesmo tempo, reaquecer a inflação.

Bowman disse em seu discurso que apoiava a decisão do Fed de manter a taxa estável. Mas ela parece ver muito menos nuvens de tempestade à frente para a economia e, em seu discurso, disse que as perspectivas estão ficando mais claras.

A abertura de Bowman para cortar as taxas é acompanhada pela do governador do Fed, Christopher Waller, que disse em uma entrevista na televisão na sexta-feira que também consideraria um corte nas taxas na reunião de 29 e 30 de julho. Waller é considerado amplamente um candidato a sucessor do presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina no próximo ano.

Trump tem pressionado repetidamente o Fed a promover cortes grandes nas taxas de juros em meio a insultos a Powell. Os observadores acreditam que qualquer presidente do Fed precisaria se alinhar com o desejo de Trump de reduzir muito os custos dos empréstimos de curto prazo.

Em seus comentários, Bowman observou que o mercado de trabalho ainda está em uma boa situação, mas ela está mais preocupada com o que está por vir para o setor, e isso é parte do que está apoiando suas opiniões "dovish" (propensas a afrouxamento) sobre a política monetária.

"Também devemos reconhecer que os riscos de queda em nosso mandato de emprego podem se tornar mais salientes em breve, dada a recente fraqueza nos gastos e os sinais de fragilidade no mercado de trabalho", disse Bowman.

A autoridade do Fed também se mostrou bastante otimista em relação às perspectivas de inflação, dizendo que "parece que qualquer pressão de alta decorrente de tarifas mais altas sobre os preços dos produtos está sendo compensada por outros fatores e que a tendência subjacente do núcleo da inflação está se aproximando muito mais de nossa meta de 2% do que os dados indicam atualmente".