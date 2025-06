Bowman, do Fed, busca amplo conjunto de reformas sobre capital dos bancos

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - A vice-chair de Supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse nesta segunda-feira que uma futura reformulação de regras de alavancagem bancária é apenas um "primeiro passo" na revisão das exigências de capital "distorcidas" para os bancos.

A autoridade de regulação do Fed disse que uma reunião marcada para quarta-feira a fim de revisar exigências de alavancagem bancária é uma incursão inicial em um conjunto mais amplo de reformas para facilitar as exigências de capital de bancos.

Outras mudanças podem incluir ajustes em uma sobretaxa aplicada a grandes bancos globais e quais requisitos deveriam ser aplicados a bancos regionais maiores.

"Essa proposta dá o primeiro passo em direção ao que considero um acompanhamento há muito esperado para revisar e reformar o que se tornaram requisitos de capital distorcidos", disse ela em comentários preparados.

"Ainda é preciso trabalhar mais nos requisitos de capital, especialmente para considerar como eles evoluíram e se as mudanças nas condições de mercado revelaram questões que devem ser abordadas."

O Fed tem uma reunião prevista para quarta-feira para discutir uma proposta de revisão das exigências de alavancagem para os bancos, que exigem que eles reservem capital contra ativos, independentemente de seu risco.

O setor argumenta que isso prejudica sua capacidade de intermediar o mercado de Treasuries e que a intenção é servir como um apoio, mas acabou se tornando uma restrição obrigatória para as atividades de algumas empresas.

Discutindo outras reformas futuras, Bowman sugeriu a indexação de algumas exigências regulatórias, como a chamada "sobretaxa G-SIB" para grandes bancos globais e vários limites de ativos sob os quais os bancos enfrentam regras mais rígidas, à economia geral.

Essa mudança permitirá que bancos cresçam em tamanho junto com a economia, sem necessariamente esbarrar em exigências mais rigorosas, o que tem sido uma queixa de longa data do setor.

No entanto, ela advertiu que as reformas para ajustar os requisitos regulatórios não têm o objetivo de minar a importância de um capital robusto a fim de garantir que eles possam resistir a choques.

"Embora as questões relacionadas ao uso de índices de alavancagem exijam um exame minucioso, uma base sólida de capital no sistema bancário é fundamental para apoiar a segurança, a solidez e a estabilidade financeira", disse ela, acrescentando que os próximos ajustes "não devem ser interpretados como uma crítica ao papel do capital em uma estrutura regulatória e de supervisão robusta".