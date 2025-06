Botafogo perde para Atlético (1-0) mas vai às oitavas da Copa de Clubes como 2º do Grupo B

O Botafogo avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como segundo colocado do Grupo B, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), com um gol do francês Antonie Griezmann aos 87 minutos.

O 'Atleti', que precisava de mais dois gols para se classificar, se tornou o primeiro time europeu a ser eliminado do torneio, terminando em terceiro lugar no grupo, com seis pontos.

O Paris Saint-Germain, que terminou como líder do grupo, e o Botafogo, segundo, também terminaram com seis pontos, mas tiveram um saldo de gols melhor que o do Atlético.

