'Ótimo valor e super estilosa': bota coturno de R$ 70 vale a pena?

Botas tipo coturno são estilosas e confortáveis para diversas ocasiões. Quem está à procura de um para chamar de seu gastando pouco, pode curtir este modelo tratorado que o Guia de Compras UOL encontrou na Shopee por R$ 69,90.

Ele já soma mais de 7,6 mil vendas e recebeu mais de 3,4 mil avaliações, com nota 4.8 (do total de 5). Quer saber se vale a pena para você? A seguir, listamos as principais características do calçado e a opinião de quem já comprou.

O que o fabricante diz sobre o produto?

Feita em material sintético brilhante estilo verniz;

Sola tratorada, emborrachada e antiderrapante;

Salto grosso de 6,5 cm;

Palmilha confortável;

Disponível na cor preta;

Altura do cano: 11 cm;

Tamanhos: do 34 ao 39.

O que diz quem comprou?

Os consumidores elogiam o conforto e a qualidade do coturno.

Gente, a bota é linda demais, ótima qualidade estou apaixonada. Pedi um número maior (37) deu super certo, ficou excelente. Recomendo a compra, ótimo valor, a bota tem muita qualidade e é super estilosa. Tauana

Lindíssima, adorei. Ótima qualidade. Com certeza comprarei novamente. Vanessa Souza Teixeira

Chegou antes do prazo, qualidade perfeita. Indico comprar um tamanho maior, justamente quem tem o pé gordinho ou largo. Comprei a minha na mesma numeração. Yrianne Carvalho

Perfeita! Estou apaixonada. Comprarei mais vezes na loja, envio rápido e muito cuidadosos. Letícia Milan

Pontos de atenção

O ponto de atenção fica por conta do tamanho: compradores afirmam que a forma é pequena e aconselham a pegar um número maior.

A bota é perfeita, linda demais, podem comprar sem medo, só um detalhe, a forma é pequena então compre um número maior. A entrega foi super rápida. Pati Moreira

O coturno é lindo, eu amei, chegou dentro do prazo e bem embalado, achei a forma pequena, calço 35 e pedi 36 já com medo de ficar pequeno e deu certinho. Natasha

Comprei do meu tamanho e tive que trocar por uma maior. Ficou um pouquinho grande agora, mas não incomoda. Achei um pouco grande a parte da frente, mas de forma geral é muito bonita e o material parece ser muito bom. Ana Luiza

