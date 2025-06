Bolsas da Europa operam em baixa contida, à espera de possível reação do Irã a ataque dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/06/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa contida na manhã desta segunda-feira, à medida que a decisão dos EUA de se juntar a Israel em ataques contra instalações nucleares do Irã intensificou temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,13%, a 535,83 pontos.

A grande incógnita é como o Irã reagirá, após o ataque dos EUA a três centrais nucleares iranianas gerar questões sobre o que sobrou do programa nuclear de Teerã. Há temores de que o governo iraniano feche o estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial.

Já em postagem na Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, levantou a hipótese de uma mudança de regime no Irã.

Investidores também avaliam prévia de dados de atividade (PMIs) da Europa. Na zona do euro, o PMI composto ficou estável em 50,2 em junho, contrariando projeção de avanço. Na Alemanha e no Reino Unido, por outro lado, os PMIs avançaram mais do que o previsto neste mês. Nas próximas horas, são aguardados PMIs dos EUA.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,47% e a de Paris recuava 0,48%, enquanto a de Londres oscilava em torno da estabilidade. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,95%, 0,15% e 0,88%.

