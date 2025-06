BNDES investirá pelo menos R$5 bi em renda variável este ano

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai investir pelo menos R$5 bilhões em renda variável este ano com foco no que chama de "economia verde", descarbonização e inovação, informou a instituição de fomento nesta segunda feira.

O banco, através de seu braço de participações, o BNDESPar, vai destinar R$5 bilhões em investimento direto em empresas até dezembro deste ano e vai aplicar outros R$5 bilhões via fundo de investimento num prazo não informado pela instituição.

O BNDES tem uma carteira de participações societárias apoiada em Petrobras, Eletrobras e JBS. No entanto, o banco iniciou em abril um processo de venda de parte de sua posição na JBS.

"Após quase dez anos sem realizar novos investimentos diretos em renda variável e de um longo período focado em desinvestimentos maciços e desmobilização da carteira, fruto das gestões anteriores, o governo do presidente Lula retoma a missão da BNDESPar de desenvolver o país com o fortalecimento do mercado de capitais", afirmou o banco em comunicado à imprensa.

Até final de março, 43,6% da carteira em renda variável do BNDES está em ações da Petrobras. Outros 21,5% em JBS e 8,6% em Eletrobras. No final de maio, o BNDES havia reduzido sua participação na JBS para cerca de 18%.

Para além dessas empresas, o BNDES também investe em empresas como a fundição Tupy, a fabricante de aeronaves Embraer, a petrolífera Brava e na Hidrovias do Brasil. A carteira ainda inclui empresas fechadas, fundos de investimento e debêntures.

"Temos um novo posicionamento estratégico, que busca investir na economia verde e em inovação em empresas de todos os portes”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em cerimônia para comemorar os 73 anos da instituição.

Na estratégia, o BNDES poderá participar de ofertas públicas como investidor âncora, com até 30% do volume total quando se tratar de empresas de menor porte que estejam buscando acessar pela primeira vez o mercado de capitais. O banco poderá também se envolver em ofertas privadas.

O BNDESPar possui atualmente uma carteira de 53 fundos, com R$8 bilhões em capital comprometido e cerca de R$27 bilhões de capital investido por outros investidores, entre fundos de equity e fundos de crédito.