Bienal do Livro no Rio tem recorde de 740 mil visitantes

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro recebeu 740 mil visitantes na edição deste ano, encerrada no último domingo (22), volume recorde de público do evento. O número é 23% superior ao registrado em 2023 (600 mil pessoas), de acordo com os organizadores da feira.

Entre os visitantes deste ano, 130 mil foram estudantes de escolas públicas, 30 mil a mais que em 2023. A 22ª edição da Bienal, realizada no centro de convenções Riocentro, registrou volume de vendas de 6,8 milhões de exemplares, também 23% a mais do que em 2023. Algumas das 700 editoras que participaram do evento tiveram 100% de crescimento, como a HarperCollins Brasil.

"A Bienal é essa potência que impulsiona o universo literário como um todo, que foi crucial para o Rio conquistar o título de Capital Mundial do Livro e se mostra poderoso instrumento para a tão necessária ampliação do universo de leitores no país", destaca Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), coorganizador do evento, junto com a GL Events Exhibitions.

A primeira edição da Bienal do Rio foi realizada em 1983 no Hotel Copacabana Palace, na zona sul da cidade. Nas 21 edições seguintes, o evento passou a ser realizado no Riocentro, na zona oeste da cidade. Nesta 22ª edição, a feira ocupou 130 mil metros quadrados, 40 mil a mais que em 2023.