Banco do Brasil fecha acordo de US$700 milhões com garantia de agência do Banco Mundial

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil assinou um acordo de até US$700 milhões com garantia da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), do Banco Mundial, para apoiar micro, pequenas e médias empresas exportadoras e projetos sustentáveis no Brasil, afirmou o BB em comunicado nesta segunda-feira.

A operação foi estruturada por meio do programa Trade Finance Guarantee (TFG) da MIGA, que busca promover o comércio internacional e oferece garantias contra risco de inadimplência, permitindo que instituições financeiras globais concedam crédito ao BB com menor risco e custo reduzido.

"Essa captação reforça a presença estratégica do banco junto a agências multilaterais, bancos globais e parceiros, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e ampliar a competitividade das empresas brasileiras no exterior", disse o vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia.

"Estamos ampliando o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e viabilizando projetos voltados ao comércio exterior e à energia limpa — iniciativas fundamentais para o crescimento inclusivo e para a transição energética do país", acrescentou o executivo no comunicado.

O comunicado afirma que a MIGA, braço do Banco Mundial responsável por incentivar investimentos, comprometeu-se com uma exposição de até US$700 milhões ao longo de três anos, com prazos de até um ano para cada desembolso.

De acordo com o BB, o primeiro desembolso será imediato, de US$350 milhões, com participação de instituições como o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e HSBC Bank.

"Ao expandir o acesso através do programa, estamos apoiando a transição de energia limpa do Brasil e ajudando a desbloquear o potencial das MPMEs para participação dessas empresas no comércio global", afirmou o vice-presidente-executivo da MIGA, Hiroshi Matano.

Os recursos, de acordo com o BB, serão destinados ao financiamento de operações de comércio exterior, à produção sustentável e a projetos de energia renovável, incluindo a aquisição de equipamentos e insumos como biocombustíveis, sistemas de energia solar, eólica e de biomassa, incluindo, mas não se limitando ao setor agrícola.