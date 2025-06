B2-Spirit: como é o avião 'invisível' que os EUA usaram para atacar o Irã

O conflito entre Israel e Irã, que entrou hoje no 11º dia, ganhou novas dimensões no fim de semana, quando os Estados Unidos atacaram usinas nucleares iranianas usando sete bombardeiros B-2 Spirit.

Como são os bombardeiros B-2

Voando sem ser detectado pelos sistemas de defesa aérea inimigas, o B-2 é conhecido por ser "invisível". Segundo a Força Aérea dos EUA, ele é construído para permanecer oculto de sinais de radares acústicos, infravermelhos, eletromagnéticos e visuais.

É considerado um dos aviões mais sofisticados das Forças Armadas dos EUA. Ele é produzido pela Northrop Grumann.

Pode lançar munições convencionais e nucleares e tem carga total máxima de 20 toneladas. O preço da aeronave é de cerca de US$ 2 bilhões (pouco mais de R$ 11 bilhões, na cotação atual).

Com capacidade para dois pilotos, a aeronave tem uma envergadura de 52 metros. Com 5,2 metros de altura, o avião tem um comprimento de 21 metros.

Bombardeiro B-2, da Northrop Grumman Imagem: Divulgação

O bombardeiro é capaz de voar por horas sem necessidade de pousar para abastecer. Dependendo da carga, o B-2 tem uma autonomia de voo de até 9.600 quilômetros —o que o classifica como uma aeronave que consegue realizar missões intercontinentais.

No ataque do fim de semana, por exemplo, os B-2 voaram por 18 horas entre o território continental dos Estados Unidos e o Irã. A aeronave conta com múltiplos sistemas de reabastecimento em pleno voo.

O B-2 pode carregar a bomba antibunkers GBU-57. A ogiva de 13.607 quilos é capaz de penetrar 61 metros abaixo da terra antes de explodir. A bomba é a única arma capaz de destruir instalações nucleares iranianas situadas em grandes profundidades.

Imagem: Divulgação

O avião já foi usado em diversas missões da Força Aérea dos EUA. A fabricante diz que ele foi usado para uma missão de 31 horas que saiu do Missouri, nos EUA, até Kosovo, no sudeste da Europa. A missão mais longa, no entanto, foi uma que durou 44 horas sobrevoando o Afeganistão em 2001.

A aeronave já apareceu em vários filmes comerciais produzidos nos EUA. Dentre os mais conhecidos estão "Independence Day", "Armageddon", "Homem de Ferro 2" e "Capitã Marvel".



EUA lançaram bombas contra bunkers

Anteontem, sete bombardeiros B-2 lançaram 14 bombas destruidoras de bunkers contra o Irã. "O presidente [Donald Trump] autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais representadas pelo programa nuclear iraniano", afirmou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

Avaliações iniciais indicaram que três instalações nucleares do Irã sofreram danos e destruição extremamente graves, segundo o chefe do Estado-Maior Conjunto. O general Dan Caine se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda poderia estar intacta.

O Irã ameaçou os EUA hoje após ataque às instalações nucleares da República Islâmica. "O ato hostil (...) ampliará o alcance dos alvos legítimos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã e abrirá o caminho para a expansão da guerra na região", declarou o porta-voz das Forças Armadas, Ebrahim Zolfaghari.

O ataque dos EUA representa uma escalada no conflito, segundo especialistas. No entanto, analistas ouvidos pelo UOL acreditam que o episódio não irá deflagrar a 3ª Guerra Mundial.

Já o Exército israelense anunciou hoje que atacou áreas de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na região oeste do Irã. Seis aeroportos também foram atingidos. Em Israel, as sirenes soaram alertando sobre mísseis iranianos.

*Com informações de matérias publicadas em 16/06/2023 e 17/10/2024