Auxílio Gás voltou a ser pago! Veja a data de pagamento do benefício

O governo federal voltará a realizar os pagamentos do Auxílio Gás no mês de junho. Esse benefício é liberado a cada dois meses, exclusivamente nos meses pares. Nesta rodada, os valores serão creditados entre os dias 16 e 30 de junho.

Cronograma do Auxílio Gás - Junho/2025

NIS terminado em 1 - 16/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 2 - 17/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 3 - 18/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 4 - 19/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 5 - 20/06/2025 (já pago)

NIS terminado em 6 - 23/06/2025

NIS terminado em 7 - 24/06/2025

NIS terminado em 8 - 25/06/2025

NIS terminado em 9 - 26/06/2025

NIS terminado em 0 - 30/06/2025

O que é o Auxílio Gás?

Esse benefício é destinado a cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A proposta é ajudar a reduzir o impacto financeiro da compra do gás de cozinha nas casas com baixa renda.

Cada família beneficiada recebe o equivalente a 100% do valor médio de um botijão de gás de 13 kg, com base no preço médio calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No mês de abril, o repasse foi de R$ 108 por família.

Para ter direito ao Auxílio Gás, é necessário que a renda mensal por pessoa da família seja igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que já recebem o Bolsa Família ou participam de outros programas assistenciais também estão aptas a receber.

Os depósitos são feitos em contas digitais ou bancárias. Quando o beneficiário não possui conta ativa, é aberta uma poupança social digital automaticamente. A quantia liberada tem validade de 120 dias a partir da data em que estiver disponível para saque.