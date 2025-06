Atividade empresarial dos EUA tem leve desaceleração em junho, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos teve leve desaceleração em junho, embora os preços tenham aumentado ainda mais em meio às tarifas agressivas do presidente Donald Trump sobre produtos importados, sugerindo que uma aceleração da inflação é provável no segundo semestre do ano.

A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global mostrou nesta segunda-feira que as medidas dos preços pagos pelas fábricas pelos insumos e cobrados pelos produtos acabados saltaram para níveis vistos pela última vez em 2022. Quase dois terços dos fabricantes que relataram custos mais altos de insumos atribuíram isso às tarifas, enquanto pouco mais da metade dos entrevistados vinculou o aumento dos preços de venda às tarifas, disse a S&P Global.

Isso corrobora as expectativas de economistas de que a inflação aumentará a partir de junho, após leituras mais benignas dos preços ao consumidor e ao produtor nos últimos meses. Economistas argumentaram que a inflação demorou a reagir às taxas de importação de Trump porque as empresas ainda estavam vendendo o estoque acumulado antes da entrada em vigor das tarifas.

O PMI Composto dos EUA da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu de 53,0 em maio para 52,8 neste mês. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

O PMI preliminar de manufatura permaneceu em 52,0, enquanto economistas consultados pela Reuters previam queda para 51,0. O PMI preliminar de serviços caiu de 53,7 em maio para 53,1 em junho, contra expectativa de 53,0. A pesquisa foi realizada no período de 12 a 20 de junho, antes da participação dos EUA no conflito entre Israel e Irã.

"Os dados do PMI preliminar de junho indicaram que a economia dos EUA continuou a crescer no final do segundo trimestre, mas que as perspectivas permanecem incertas, enquanto as pressões inflacionárias aumentaram acentuadamente nos últimos dois meses", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

(Reportagem de Lucia Mutikani)