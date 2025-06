Ataques russos na área de Kiev deixam 8 mortos e dezenas de feridos, diz Ucrânia

Por Pavel Polityuk e Gleb Garanich

KIEV (Reuters) - Uma série de drones e mísseis russos em Kiev e arredores durante a noite mataram oito pessoas, iluminaram o céu noturno com incêndios em áreas residenciais e danificaram a entrada de um abrigo antibombas em estação de metrô, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

As equipes de resgate retiraram corpos dos escombros de um bloco de apartamentos no movimentado bairro de Shevchenkivskyi, em Kiev, a menos de um quilômetro da embaixada dos EUA. Pelo menos sete pessoas morreram no bairro, informou o Ministério do Interior.

Valeriy Mankuta, de 33 anos, contou ter escalado de sua janela até o terceiro andar para escapar depois que seu prédio foi atingido pelo que as autoridades disseram ser um míssil. Fotos da Reuters mostraram várias explosões sobre prédios de apartamentos na região.

"Havia tijolos em mim, havia algo em minha boca. Foi um inferno total. Acordei nos escombros", disse Mankuta, um trabalhador da construção civil.

Pelo menos 34 pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas nos ataques a Kiev, informou o serviço de emergências.

A força aérea da Ucrânia disse que derrubou 339 dos 352 drones e 15 dos 16 mísseis lançados pela Rússia no ataque a quatro regiões ucranianas.

Moscou intensificou os ataques de drones e mísseis em Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas, à medida que as negociações para encerrar a guerra, que começou com a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022, produziram poucos resultados.

O ataque de segunda-feira ocorre um dia antes da cúpula anual da Otan em Haia e enquanto o presidente Volodymyr Zelenskiy visita o Reino Unido para discutir a defesa.

Milhares de civis foram mortos no conflito -- a grande maioria deles ucranianos -- embora ambos os lados neguem que os alvos sejam eles. A Rússia não comentou sobre os últimos ataques.