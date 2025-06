Ambipar retira projeções relacionadas a potencial parceria com Dow; negociações seguem

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar informou nesta segunda-feira que decidiu retirar as projeções relacionadas à potencial parceria entre a companhia e a Dow Brasil, que atende aos mercados de embalagens, infraestrutura, mobilidade e outros, embora o eventual acordo permaneça em fase de estudos, desenvolvimento e negociação.

A empresa de gestão de resíduos acrescentou em fato relevante que a decisão de retirar as projeções considera a "sensibilidade estratégica e comercial das informações" relacionadas ao potencial acordo, e que isso não representa "qualquer alteração no relacionamento ou no andamento das tratativas entre as partes".

Segundo a Ambipar, o memorando de entendimentos acordado com a Dow no ano passado segue em vigor e não há, até o momento, qualquer documento vinculante e definitivo entre as empresas. Em outubro, quando anunciou o acordo, a Ambipar previa, com a parceria, elevar a reciclagem de polietileno no Brasil de 2 mil para 60 mil toneladas por ano até 2030.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)