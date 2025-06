Alemanha é contra suspensão do acordo da UE com Israel, diz autoridade

BERLIM (Reuters) - A Alemanha não apoia os pedidos para suspender um pacto que rege as relações de Israel com a União Europeia, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira, destacando as divisões dentro do bloco.

Nos últimos meses, tem havido uma preocupação crescente nas capitais europeias sobre as operações militares de Israel em Gaza e a situação humanitária no enclave.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha disse na segunda-feira que pediria ao conselho do bloco europeu que aprovasse uma suspensão imediata do acordo de associação UE-Israel, em protesto contra o que ele chamou de violações dos direitos humanos em Gaza.

O serviço diplomático do bloco também afirmou na sexta-feira que Israel pode ter violado suas obrigações de direitos humanos em Gaza e na Cisjordânia sob o acordo. Israel viu o relatório como uma "falha moral e metodológica".

"Nossa posição é muito clara: não apoiamos nem uma suspensão nem uma suspensão parcial", disse a autoridade em uma coletiva de imprensa do governo alemão.

Assim, uma próxima cúpula da UE envolverá discussões intensas sobre o Irã e Israel, mas é improvável que resulte em alguma decisão, disse a autoridade.

A Alemanha há muito tempo segue uma política de responsabilidade especial em relação a Israel, conhecida como Staatsraeson (Razão de Estado), devido ao legado do Holocausto nazista, e tem sido muito mais lenta durante o conflito atual em criticar Israel por sua conduta do que outros países da UE.

