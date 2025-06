AgRural: colheita da safrinha de milho avança, mas umidade ainda segura ritmo

São Paulo, 23 - A colheita da safrinha, ou segunda safra, de milho 2025 alcançou 13% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, 19, em comparação com 5,2% uma semana antes e 34% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. A empresa ponderou que a colheita continua prejudicada pelo excesso de umidade em algumas áreas, mas já com ritmo mais acelerado do que na primeira quinzena de junho.Entre os Estados, quem lidera o ritmo da colheita é Mato Grosso. Mesmo assim, o nível de umidade dos grãos que saem das lavouras do Estado ainda é alto. "No Paraná e em Mato Grosso do Sul, que plantaram mais cedo e deveriam estar com a colheita já mais engrenada, chuvas acima da média limitam o avanço das máquinas", observou a AgRural.De todo modo, ainda não há queixas sobre a qualidade dos grãos em nenhuma região do Centro-Sul do Brasil com colheita em andamento. Além disso, os reportes de produtividade são bons e reforçam a expectativa de safrinha recorde.