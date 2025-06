Ações europeias caem por temores de retaliação iraniana após ataques dos EUA

Por Sanchayaita Roy e Sukriti Gupta e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com investidores observando nervosamente a ameaça de retaliação iraniana após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel a instalações nucleares do Irã no fim de semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,28%, a 535,03 pontos, depois de atingir seu nível mais baixo em mais de um mês mais cedo na sessão.

Uma reportagem da Reuters afirmou que o Irã poderá em breve contra-atacar forças norte-americanas no Oriente Médio, mesmo com autoridades dos EUA buscando uma solução diplomática para evitar o conflito.

As tensões aumentaram depois que aviões de guerra dos EUA se juntaram a Israel para bombardear instalações nucleares do Irã no fim de semana, o que levou o Irã a classificar o presidente dos EUA, Donald Trump, como um "apostador" por escalar as tensões.

Com os ataques aéreos entre Israel e o Irã não mostrando sinais de desaceleração, mercados ficaram nervosos e se prepararam para a possibilidade de o Irã retaliar fechando o Estreito de Ormuz -- a passagem de petróleo mais importante do mundo.

Investidores correram para ativos considerados seguros, elevando os preços do ouro e dos títulos da zona do euro. Enquanto isso, o setor de serviços públicos, geralmente visto como um indicador de títulos, teve um desempenho superior ao dos demais setores do STOXX 600.

Enquanto isso, fontes disseram que a Alemanha aumentará os gastos com defesa para 3,5% da produção econômica até 2029, financiados por um programa de empréstimos de quase 400 bilhões de euros.

Ainda assim, o setor aeroespacial e de defesa perdeu 0,7%.

"Ainda há muito risco de volatilidade no curto prazo, impulsionado pela incerteza da possibilidade de retaliação iraniana ou de um conflito prolongado na região", disse David Bahnsen, diretor de investimentos da The Bahnsen.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,19%, a 8.758,04 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,35%, a 23.269,01 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,69%, a 7.537,57 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,00%, a 38.840,51 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,08%, a 13.839,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,47%, a 7.409,73 pontos.