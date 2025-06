Ações de Hong Kong fecham em alta com impulso de fluxo de entrada

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pelo maior fluxo de entrada por meio do Stock Connect em três semanas, mesmo com os investidores cautelosos em relação às perspectivas de condições mais apertadas no mercado.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,65%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,67%.

Investidores onshore compraram 7,9 bilhões de iuanes (US$1,11 bilhão) em ações de Hong Kong por meio do Stock Connect nesta segunda-feira, o maior valor desde 30 de maio.

Os investidores do continente ajudaram a impulsionar uma alta nas ações de Hong Kong neste ano, mas sua participação diminuiu nos últimos dois meses.

A Hua Hong Semiconductor e a SMIC saltaram cerca de 4,5% cada depois que a mídia informou que o governo dos Estados Unidos está avaliando restrições adicionais à China, incluindo a revogação de isenções que permitem que os fabricantes globais de chips acessem a tecnologia norte-americana na China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,13%, a 38.354 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,67%, a 23.689 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,65%, a 3.381 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,29%, a 3.857 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,24%, a 3.014 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,42%, a 21.732 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,11%, a 3.879 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,36%, a 8.474 pontos.