Ações da Natura Cosméticos começam a ser negociadas em 2/7

A Natura &Co e a Natura Cosméticos informaram nesta segunda-feira, 23, que foi confirmada a verificação e satisfação das condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação da Natura &Co Holding pela Natura Cosméticos. Dessa forma, seus conselhos de administração aprovaram o dia 1º de julho como a data de consumação da Incorporação (fechamento), com início da negociação das ações da Natura Cosméticos no dia 2 de julho.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas destacam que a aprovação ocorreu tendo em vista o deferimento da conversão da categoria de registro de emissor da Natura Cosméticos para a Categoria "A" e a listagem e admissão das suas ações no Novo Mercado da B3.

Em função do fechamento da operação, os acionistas titulares de ações de Natura &Co receberão para cada ação (NTCO3) detida em 1º de julho de 2025 uma ação da Natura Cosméticos (NATU3).

O início das negociações com as ações da Natura Cosméticos (NATU3) no segmento do Novo Mercado da B3 ocorrerá no dia 2 de julho. E o crédito das ações (NATU3) ocorrerá ao final do dia 3 de julho de 2025 e aparecerá no extrato dos acionistas a partir do dia 4.

Em preparação para a incorporação, foram também aprovados pela Natura &Co o encerramento antecipado do Programa de Recompra de Ações e o cancelamento das 16.497.498 ações, mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, de modo que a quantidade de ações ordinárias da Natura &Co passou de 1.390.615.155 ações para 1.374.117.657 ações.

Recompra

O conselho de administração da Natura Cosméticos também aprovou o Programa de Recompra de ações, de até 34.166.408 papéis ordinários pelo prazo de 12 meses, a contar a partir de 2 de julho de 2025. O volume a ser adquirido no programa corresponde a até 2,49% do total de ações de emissão da companhia e até 4,07% das ações em circulação.

Segundo a empresa, o objetivo do Programa de Recompra é maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente de sua estrutura de capital.

Consumada a incorporação da Natura &Co pela companhia em 1º de julho e conforme última posição acionária disponível, a companhia possuirá 839.126.559 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de sua emissão em circulação e nenhuma ação em tesouraria.