Testamos 3 produtos para recuperar os fios após descoloração; veja o melhor

Quem faz luzes no cabelo sabe bem que a descoloração detona os fios, por mais saudáveis que eles estejam. O meu, que é fino e cacheado, tende a ficar muito ressecado.

Por isso, invisto em produtos para recuperar os fios em casa e economizar no salão. Testei três que prometem ajudar a recuperar os danos causados pela descoloração e conto minhas impressões a seguir.

Poder de recuperação

A ampola Revival, da Braé, tem como proposta uma ação instantânea para cabelos extremamente danificados, com foco em reconstrução. Apelei para esse produto já na primeira lavagem após a descoloração e não me arrependi. O tratamento recuperou a maleabilidade dos fios, que estavam muito rígidos, e devolveu brilho às pontas ressecadas.

Já o creme Bond Angel - Passo 3, também da Braé, proporciona uma boa recuperação e deixa o fio encorpado. Utilizei o produto em outra lavagem, depois de usar a ampola. O blend de aminoácidos da fórmula age, segundo a marca, na recuperação das estruturas celulares, que são rompidas no processo de descoloração. Geralmente, produtos reconstrutores, por serem ricos em proteínas, deixam uma certa rigidez no cabelo. E com essa máscara aconteceu exatamente isso; para atenuar a sensação, apliquei um condicionador depois do enxágue para desembaraçar e deixar o toque mais macio.

Bond Angel - passo 3 possui fragrância neutra Imagem: Juliana Vaz/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Por fim, a máscara Absolut Repair Molecular, da L'Oréal Professionnel, foi a que entregou mais maleabilidade. Sua tecnologia promete reparação instantânea já na primeira aplicação. Normalmente, os cachos tendem a embaraçar ainda mais depois de processos químicos como as luzes, e o produto realmente melhorou bem o aspecto geral do meu cabelo, desfazendo os nós, selando as pontas duplas e diminuindo o frizz.

Textura

A ampola Revival muda de aspecto ao ser emulsionada: de líquido, fica denso, quase cremoso, envolvendo totalmente os fios.

O creme Bond Angel tem uma textura viscosa e espalha com menos facilidade. Mas depois de enluvar mecha a mecha, fica mais cremoso e quase desaparece nos fios. É como se o cabelo sugasse o produto.

A máscara Absolut Repair Molecular tem textura leve, inspirada nos séruns de skincare, de acordo com o fabricante. O sensorial é bem agradável e dá para sentir que agiu, sem deixar o cabelo pesado após o enxágue.

Absolut Repair Molecular tem textura leve, inspirada nos séruns de skincare Imagem: Juliana Vaz/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Fragrância

A ampola Revival tem um perfume adocicado, sem ser enjoativo, e deixa um cheiro suave e agradável. Já o cheiro do Bond Angel é neutro e não fica nada presente no cabelo após o enxágue.

A fragrância da máscara Absolut Repair Molecular tem, segundo a marca, notas de bergamota fresca e salgada, baunilha e flor sempre-viva. Para mim, a combinação traz um aroma amadeirado que, particularmente, me incomoda um pouco — mas é um detalhe pequeno perto do resultado do produto.

Preço e rendimento

Os dois produtos da Braé são os com menor preço. A ampola Revival, com 13 ml, rende ao menos duas aplicações — alguns consumidores relatam que conseguiram usar três vezes. Já o creme Bond Angel rende bem, mas senti que sua textura viscosa emulsiona pouco e precisei usar mais produto para enluvar o cabelo todo.

Ampola Revival, da Braé, tem como proposta uma ação instantânea para cabelos extremamente danificados Imagem: Juliana Vaz/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Embora a máscara Absolut Repair Molecular não seja a opção mais barata, o rendimento é ótimo. Usei bem menos produto (cerca de meia colher de sopa, para comprimento médio e volumoso) para distribuir por todos os fios.

O que mais gostei

Todos os produtos entregam suas promessas, mas a máscara Absolut Repair Molecular, da L'Oréal Professionnel, se tornou minha preferida para o pós-descoloração. Ela devolve a maciez, desembaraça e tem aquele efeito "desmaia o cabelo", justamente quando os fios estão rígidos e ressecados pelo procedimento.

