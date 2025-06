Israel x Irã: 11º dia tem anúncio de cessar-fogo após ataque a base dos EUA

A guerra entre Israel e o Irã completou 11 dias hoje marcada por um ataque à maior base dos EUA no Oriente Médio, localizada no Qatar, e um anúncio de cessar-fogo divulgado pelo presidente Donald Trump no final da noite (horário de Brasília).

O que aconteceu

Haverá um cessar-fogo completo e total, escreveu Trump em sua rede social Truth Social. O acordo terá início por volta de 1h (horário de Brasília), segundo o presidente. "[Cessar-fogo será mantido] por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada!", afirmou o republicano.

Irã nega acordo para um cessar-fogo. Porém, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, escreveu no X que Teerã pode suspender os ataques, caso Israel interrompa a ofensiva até 4h (horário local).

Trump também chamou o conflito de "Guerra de 12 dias". "Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 dias", acrescentou o presidente dos EUA.

O acordo ainda não foi confirmado pelos dois países.

À tarde, a base americana Al-Udeid foi atacada por mísseis iranianos. Foram lançados seis mísseis em direção às instalações americanas no Catar, que forma o maior complexo militar dos EUA no Oriente Médio.

Ninguém ficou ferido no ataque, segundo Trump. O governo catari confirmou que não houve vítimas.

O presidente dos EUA agradeceu ao Irã por ter avisado que atacaria a base americana. "Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que possibilitou que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido", escreveu na Truth Social.

O líder supremo do Irã, aiatolá Khamenei, disse após o ataque que não tolerará agressões. "Não fizemos mal a ninguém. E não aceitaremos nenhum tipo de agressão de ninguém, sob nenhuma circunstância. E não nos submeteremos à agressão de ninguém. Essa é a lógica da nação iraniana", escreveu no X.

Pela manhã, o Irã foi atacado por Israel com mísseis no oeste do país. Seis aeroportos também foram atingidos, segundo o Exército israelense. Explosões também foram ouvidas em Jerusalém, e sirenes foram acionadas para mísseis iranianos.

Mudança de regime

Hoje, a Casa Branca reforçou a fala de Trump sobre uma mudança de regime no Irã. "O presidente acredita que o povo do Irã pode decidir seu próprio futuro. Se o regime iraniano rejeitar uma solução pacífica, e mesmo assim o presidente ainda quiser dialogar, então, por que o povo iraniano não deveria tirar o poder desse regime violento que os oprime há tanto tempo?", disse a secretária de Imprensa Karoline Leavitt, à Fox News.

Porém, ela afirmou que o presidente continua interessado na diplomacia. "A postura do presidente e nossa postura militar não mudaram", acrescentou Leavitt.

Apesar das falas, os EUA não devem tentar derrubar o atual regime iraniano, segundo especialista. "Embora a retórica seja contundente, os custos de uma ação desse porte seriam imensos, sobretudo após as lições amargas do Iraque e do Afeganistão. O Irã possui forças armadas mais estruturadas, maior capacidade de resistência e um aparato estatal mais coeso do que os alvos de intervenções anteriores", afirmou Karina Calandrin, professora de relações internacionais da USP.

Trump pode investir em pressões indiretas contra o Irã. "Sanções mais severas, operações clandestinas, apoio a dissidentes e campanhas para enfraquecer o regime internamente", elencou Calandrin.