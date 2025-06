Voam por dias e aguentam ataque nuclear: conheça os 'aviões do juízo final'

Os EUA —ou ao menos os integrantes do alto escalão do governo norte-americano— estão protegidos no caso de uma guerra nuclear. Isso porque o país conta com uma frota de "aviões do juízo final", capaz de resistir a ataques do tipo.

Como são os aviões

O Boeing E-4B "Nightwatch", também chamado de "avião do juízo final", serve como centro de comando militar, uma extensão do Pentágono. Segundo a Força Aérea dos EUA, o modelo é uma versão militarizada do Boeing 747-200, usada em voos comerciais.

Capacidade para até 111 pessoas, incluindo a tripulação. A aeronave foi projetada para transportar o presidente dos EUA, o secretário da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, entre outros funcionários do governo, em casos de emergência nacional ou de uma guerra nuclear.

O então secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, em entrevista coletiva em um E-4B, em 2019 Imagem: Divulgação/Departamento de Defesa dos EUA

O convés principal é dividido em seis áreas funcionais: uma área de trabalho de comando, sala de conferências, sala de briefing, uma área de trabalho da equipe de operações, área de comunicações e área de descanso.

Força Aérea dos EUA

Frota norte-americana é de quatro aeronaves. Cada um custou US$ 223,2 milhões ao país, o equivalente a R$ 1,2 bilhão na conversão de hoje.

Pode voar por dias, tem sistema de comunicação potente e blindagem

O avião pode voar por vários dias seguidos. Seu tanque comporta combustível para até 12h de voo, mas ele pode ser reabastecido durante o voo.

Boeing possui sistema de comunicação via satélite avançado. Tem cerca de 67 antenas parabólicas em uma estrutura localizada no topo da aeronave, chamada de cúpula de raios.

Sua blindagem protege contra efeitos nucleares e térmicos. Além disso, seu sistema elétrico pode suportar pulsos eletromagnéticos.

Faz parte do dia a dia da Defesa norte-americana

Não é apenas um "avião do juízo final". Ocasionalmente, o avião transporta secretários de Defesa e recebe reuniões.

Também conta com uma equipe em alerta "24 horas por dia, sete dias por semana". De acordo com a Força Aérea dos EUA, desde 1980, pelo menos um dos quatro aviões da frota está em alerta contínuo. Ele pode ser mobilizado a qualquer momento, se for preciso.