Urânio enriquecido do Irã 'se mantém' intacto apesar dos ataques dos EUA, afirma conselheiro do líder supremo

O Irã segue tendo urânio enriquecido apesar dos bombardeios americanos contra as principais instalações nucleares do país, afirmou um conselheiro do líder supremo, Ali Khamenei, neste domingo (22).

"Embora instalações nucleares tenham sido destruídas, o jogo não terminou, os materiais enriquecidos, o conhecimento autóctono e a vontade política se mantêm", afirmou Ali Shamkhani, em uma mensagem publicada no X.

O assessor acrescentou que "a iniciativa política e operacional está agora do lado de quem joga inteligentemente e evita os ataque às cegas. As surpresas continuarão!", prometeu.

