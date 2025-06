Trump ameaça responder a qualquer retaliação do Irã após ataque a instalações nucleares

O presidente americano, Donald Trump, alertou o Irã neste sábado para não responder após os ataques americanos a suas principais instalações de enriquecimento nuclear, no que ele descreveu como um "sucesso militar espetacular".

"Qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos será recebida com uma força muito maior do que a que foi testemunhada esta noite", publicou Trump nas redes sociais após discursar à nação na Casa Branca.

