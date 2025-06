Teerã, Pequim e Moscou condenam ataques dos EUA a instalações nucleares no Irã

Em sua primeira reação após os ataques no Irã, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, condenou neste domingo (22) a "agressão" dos Estados Unidos. A China também condenou "veementemente" os bombardeios, enquanto a Rússia classificou a ofensiva americana de "irresponsável". Na França, o presidente Emmanuel Macron reúne o Conselho de Defesa para avaliar a situação.

Em uma mensagem na rede X, o ministro iraniano de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou que "os eventos desta manhã são escandalosos e terão consequências eternas". Ele denunciou um "comportamento extremamente perigoso, anárquico e criminoso" dos Estados Unidos. "O Irã reserva todas as opções para defender a sua soberania, os seus interesses e o seu povo", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou neste domingo que Pequim "condena veementemente" os ataques dos EUA às instalações nucleares no Irã, acrescentando que a ofensiva "leva a uma escalada das tensões no Oriente Médio". Pequim fez um apelo a todas as partes envolvidas no conflito, especialmente Israel, para que "suspendam as agressões o mais rápido possível", acrescentou o comunicado da diplomacia chinesa.

Durante uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira (19), o presidente chinês, Xi Jinping, disse que um cessar-fogo entre Irã e Israel era "a principal prioridade". "A força não é o caminho certo para resolver disputas internacionais", acrescentou o líder chinês.

Moscou também condenou neste domingo o que chamou de ataques "irresponsáveis" dos EUA contra o Irã, que atingiram três importantes instalações nucleares no país esta manhã, intensificando a ofensiva lançada por Israel, em 13 de junho.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os ataques americanos "destruíram completa e totalmente" as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã e alertou para novos ataques caso Teerã não busque a paz.

De acordo com o Crescente Vermelho Iraniano, os ataques não dos EUA em três instalações nucleares iranianas não fizeram vítimas.

Poucas horas depois, a televisão estatal iraniana noticiou o lançamento de 40 mísseis contra Israel, onde os serviços de emergência israelenses relataram pelo menos 23 feridos, após esses ataques atingirem três áreas de Israel e causarem extensos danos.

Muitos países ao redor do mundo pediram uma "redução da tensão".

O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou neste domingo com o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita e o Sultão de Omã para analisar a situação no Oriente Médio, informou o Palácio do Eliseu. "O presidente pretende continuar seus contatos com parceiros europeus e líderes regionais nas próximas horas", disse a mesma fonte. Uma reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional será realizada no fim do dia, no Palácio do Eliseu.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer condenou a violência "sem sentido" após os ataques americanos no Irã. Enquanto a Turquia diz estar "profundamente preocupada" com as "possíveis consequências" dos ataques dos EUA ao Irã

O papa Francisco, por sua vez, reagiu aos ataques dizendo que "a humanidade clama por paz". "A humanidade apela por paz" diante das "notícias alarmantes vindas do Oriente Médio", declarou Leão XIV neste domingo, após os ataques dos Estados Unidos a instalações-chave do programa nuclear iraniano. "Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável", declarou o papa ao final de sua oração semanal do Angelus, no Vaticano.

(Com AFP)