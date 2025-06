Alugava ternos da loja dos pais; hoje, rede de trajes finos fatura R$ 5 mi

Nada de ternos, camisas e gravatas "escondidos" no fundo da loja. Para dar destaque aos trajes masculinos, Guilherme Marcon, 33, abriu um negócio especializado em aluguel de trajes finos masculinos, em Canoas (RS). Hoje, a Social Express adotou o modelo híbrido, tem cinco lojas físicas em funcionamento e faturou R$ 5 milhões em 2024, com lucro de R$ 1,9 milhão.

Ternos clássicos e coloridos

A Social Express tem cerca de 300 opções de ternos em cada loja. São peças das linhas classic (cores clássicas, como preto, grafite e azul-marinho), color (ternos coloridos), prime (ternos com tecidos nobres, como acetinados, linhos e texturizados), smokings e infantil.

Clássicos não saem de moda. Vitor Vasconcellos, sócio e CEO da Social Express, diz que atualmente estão na moda os tons de azul e de bege. "Mas as cores clássicas, preto, azul-marinho e cinza, nunca saem de moda. 70% dos clientes buscam cores tradicionais", afirma.

O valor dos aluguéis varia de R$ 390 a R$ 780. Já na linha infantil, o aluguel é a partir de R$ 350. Ternos e smokings são os mais alugados. O combo engloba terno, camisa, colete, gravata, lenço, meias e sapatos. A locação geralmente é por fim de semana, e a peça fica, em média, três dias com o cliente, entre a retirada e devolução na loja.

Empresa oferece consultoria. Vasconcellos diz que a Social Express treina todos os seus vendedores para prestarem consultoria aos clientes. "Os treinamentos envolvem consultoria sobre estilo, além de dicas cruciais, como nó da gravata, botão que deve ser fechado, sapatos e meias ideais para aquele traje, comprimento certo da manga da camisa", diz.

Lavanderia e equipe de manutenção. As lojas têm lavanderia própria, para lavar, secar e engomar as roupas, e uma equipe que faz a manutenção das peças, como troca de botões e eventuais reparos.

A maioria dos clientes faz a reserva da roupa na loja online e a retira na loja física. Também é possível fazer a locação diretamente na loja física. "A Social Express tem tabela de tamanhos, para que o cliente faça a reserva do traje sob medida. Mas, se necessário, nós fazemos os ajustes nas roupas na própria loja", diz Vasconcellos. Todas as lojas têm provadores.

Em 2024, a empresa faturou R$ 5 milhões. O lucro foi de R$ 1,9 milhão.

Como nosso estoque é permanente, nós temos uma atenção redobrada ao manejo dos trajes usados, tanto na lavagem das roupas como na manutenção das peças.

Vitor Vasconcellos, sócio e CEO da Social Express

Fabricação é terceirizada. São três fornecedores brasileiros. Todos os trajes e acessórios do acervo chegam na loja etiquetados como Social Express.

Assinatura mensal. Em 2024, a empresa lançou um serviço de assinatura para os seus clientes (são cerca de 20 mil clientes em sua base). A assinatura mensal varia de R$ 539 a R$ 619 (depende do pacote).

Ternos para eventos do dia a dia. Segundo Vasconcellos, a assinatura é feita para o cliente que costuma usar terno em eventos do dia a dia, para uma palestra, viagem de negócios, jantar especial ou reunião importante, por exemplo. "A vantagem está na visão a longo prazo deste serviço em relação à economia que ela traz. É uma assinatura recorrente, que tem contrato trimestral. E o cliente tem uma grande gama de combinações de ternos à disposição, ajustado, lavado e passado", diz.

Roupas para casório lideram

Casamentos representam 40% da locação. O que mudou foi a sazonalidade. "Para casamentos, percebemos um aumento da locação de agosto a fevereiro. As pessoas estão gostando de casar ao ar livre, em eventos diurnos. Portanto, buscam meses mais apropriados para isso", afirma.

Homem não aluga terno com tanta antecedência. Ele diz que, diferente da mulher que reserva seu traje com meses de antecedência para um casamento, os homens costumam fazer isso apenas dois meses antes da cerimônia, e a maioria o faz na própria semana do evento. "No início, sentimos que o público masculino era mais desapegado em relação a estilo. Hoje, esse público chega mais exigente na loja, sabendo o que quer", declara.

Antes, era quase uma vergonha alugar um traje social. Hoje, o público masculino valoriza a economia circular. É um outro cenário.

Vitor Vasconcellos, sócio e CEO da Social Express

Formaturas representam de 20% a 30%. Outros eventos com grande procura por locação de trajes são formaturas e eventos de gala, como festa de 15 anos e bailes. "Mas tem crescido a procura de ternos para eventos corporativos, como feiras e congressos", diz.

Marca chega a São Paulo neste ano

Hoje, são cinco lojas em funcionamento e todas na região Sul. As unidades estão em Canoas (RS), Porto Alegre (RS), Caxias do Sul (RS), Joinville (SC) e São José (SC). Em agosto, a empresa abre uma loja franqueada em São Paulo. Até o final do ano, a meta é ter 10 unidades.

Uma franquia da marca custa a partir de R$ 300 mil. O estoque inicial é de cerca de 200 ternos.

Como o negócio começou

A família de Marcon tem loja de aluguel de roupas sociais há 30 anos em Canoas. O forte da Exuberance eram os trajes finos femininos, e o setor masculino tinha poucas opções de ternos, camisas e gravatas e ficava "escondido" nos fundos da loja, assim como a maioria das lojas do segmento. Vasconcellos diz que Marcon viu ali uma oportunidade de mercado: abrir uma loja especializada no aluguel de ternos masculinos que também atendesse pela internet. A Exuberance existe até hoje, mas não trabalha com roupas masculinas.

Começou com ternos da loja dos pais. Inicialmente, a Social Express era uma plataforma, que começou com algumas peças da loja dos pais de Marcon em 2016. Com o tempo, Marcon comprou outros dez ternos.

Com o passar dos meses, Marcon percebeu que as pessoas gostavam de ver o produto de perto, ter o primeiro contato antes de alugá-lo e até de provar diferentes opções antes de finalizar o processo. Por isso, ele decidiu tirar o plano da loja física do papel.

Vitor Vasconcellos, sócio e CEO da Social Express

Abriu a primeira loja física. Para unir forças e abrir a primeira loja física da Social Express, Marcon chamou Vasconcellos, seu amigo de infância, para ser sócio da marca. A primeira loja física foi aberta em 2017, em Canoas. O investimento foi de R$ 100 mil.

Ter novidades para encantar o cliente

Economia compartilhada e circular é tendência. Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que cada vez mais o consumidor está ligado a essa questão. "Não é mais comprar, mas pagar para utilizar aquele produto por um tempo", diz.

Cliente quer variedade. Por isso, diz Santos, o negócio de aluguel de trajes finos precisa ter muitas opções. "Hoje, o homem não precisa ter vários ternos dentro do guarda-roupa. O que ele quer é ter a chance de variar mais e ter uma economia para o bolso", afirma.

Buscar tendências e novidades para se diferenciar da concorrência. O consultor diz que a marca deve se preocupar em sempre trazer novidades para a sua clientela, como novos modelos e texturas. "Portanto, a marca precisa ter um acervo maior de opções, com modelos diferentes e de diversos tamanhos e cores, além de ficar ligada às tendências de moda. A empresa precisa equilibrar o custo de ter vários produtos para encantar os seus clientes", declara.

Manutenção e limpeza. Para o consultor, outro ponto de atenção de uma empresa de aluguel de roupas é em relação à manutenção e limpeza das peças, para que os itens cheguem em ótimo estado ao consumidor.

