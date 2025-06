Além do Air India: casos de pessoas que sobreviveram a acidentes de avião

Apenas uma pessoa sobreviveu à queda do avião da Air India. Das 242 pessoas a bordo, apenas o britânico Vishwash Kumar Ramesh, 40, saiu vivo.

Apesar de impressionante, a história de Ramesh não é a única. Algumas poucas pessoas também escaparam com vida de acidentes que tiraram centenas de vidas. A seguir, relembramos outros dois casos.

Cantor tailandês sobreviveu a acidente que matou 101

Ruangsak e sua família em voos recentes Imagem: Reprodução/Instagram

Um ator e cantor tailandês sobreviveu a um acidente na Tailândia em 1998. O voo TG261 da Thai Airways caiu em um pântano durante a tentativa de pouso no sul do país. Segundo o India Today, 101 das 146 pessoas a bordo morreram. Ruangsak Loychusak, então com 20 anos, escapou com vida.

Loychusak ocupava o assento 11A. Coincidentemente, essa foi a mesma poltrona que Ramesh sentava no voo da Air India. Loychusak ficou abalado ao saber que o britânico, sobrevivente do acidente mais recente, estava no mesmo assento que ele. A coincidência viralizou nas redes sociais.

Trauma duradouro e afastamento de voos. Loychusak relatou que sofreu com a culpa de sobrevivente e evitou viajar de avião por dez anos após o acidente. Desde então, descreve sua vida como "uma segunda chance", de acordo com o India Today.

Horas no mar, gosto de combustível na boca e apagão

Bahia Bakari sobreviveu à queda de um avião iemenita que caiu no Índico, nas proximidades do arquipélago Imagem: Stephane de Sakutin/AFP

Única sobrevivente entre 153 pessoas. Bahia Bakari tinha 12 anos quando sobreviveu à queda do voo 626 da Yemenia Airways, em 2009, no Oceano Índico. Segundo o jornal britânico The Guardian, a jovem estava indo com a mãe ao casamento do avô nas Ilhas Comores.

Queda aconteceu durante a aproximação para o pouso. O Airbus A310 caiu no mar com os motores em potência máxima. A investigação concluiu que houve erro da tripulação.

Ela passou 12 horas no mar agarrada a destroços. Bakari relatou que sentiu um "choque elétrico" antes de perder a consciência. Ao despertar, estava sozinha na água, com gosto de combustível na boca, agarrada a um pedaço do avião.

Pensava que os outros tinham sobrevivido. Foi no hospital que ela soube, por um psicólogo, que era a única sobrevivente. "O mais difícil para mim foi lidar com a dor da minha mãe", disse, emocionada, ao tribunal francês anos depois, de acordo com publicação do The Guardian.

Companhia aérea recebeu multa máxima. Segundo a Euronews, a companhia aérea nacional do Iêmen foi condenada por homicídio culposo e lesões não intencionais e recebeu uma multa de 225.000 euros, além de ser ordenada a pagar mais de um milhão de euros em honorários advocatícios e indenização por danos.

Relembre o caso de sobrevivente da Air India

Vishwash Kumar Ramesh foi o único sobrevivente do acidente aéreo na Índia Imagem: Reprodução

Acidente aéreo mais letal da década. Avião caiu pouco depois de decolar de Ahmedabad, na Índia, com destino ao Reino Unido, e acidente matou 241 pessoas.

Ramesh estava no assento 11A, próximo à saída de emergência. O único sobrevivente da queda do avião ligou para o próprio pai assim que a aeronave caiu, afirmou a família.

Homem disse não conseguir explicar como escapou com vida. "Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá", declarou em hindi, do leito de um hospital, à emissora britânica DD News.

Desatou o cinto, levantou-se e saiu por uma parte quebrada do avião. "Vi os comissários de bordo, homens e mulheres à minha frente. Desapertei o cinto de segurança e tentei me salvar, e consegui", disse ele, com a voz embargada pela emoção.

*Com informações de matéria publicada em 13/06/2025