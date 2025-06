Robô aspirador de R$ 400 da WAP vale a pena? Confira avaliações

Uma das principais marcas quando o assunto é robô para limpar a casa, a WAP conta com um modelo que tem feito sucesso por ser 3 em 1 (varrer, aspirar e passar pano): o W90.

Ele registrou só no mês passado mais de 700 compras na Amazon. Detalhamos a seguir o que a marca diz sobre o aspirador robô e opiniões de quem já o usou.

O que a WAP diz sobre o robô aspirador?

Varre, aspira e passa pano — para essa última função, acompanha MOP em microfibra lavável em máquina

Tem escovas giratórias — facilitam a limpeza dos cantos

Possui rodas emborrachadas que prometem não danificar o piso

Desvia de obstáculos usando sensores de impacto e queda

Permite escolher entre três modos de limpeza: aleatório, de cantos e espiral

Coletor de pó tem capacidade de 250 ml e é lavável

Indicado para quem tem pets, remove pelos de tapetes e carpetes

Bateria conta com capacidade de 2.600 mAh e autonomia de uma hora e 40 minutos

Tempo de carregamento: até quatros horas

Potência: 30W

Não aspira água

O que diz quem comprou o modelo?

São mais de 11,7 mil avaliações do produto na Amazon, com nota média de 4,3 (sendo cinco a máxima). Confira opiniões de quem comprou.

Muito bom, varre bem o chão e em baixo da cama limpa bem. Sorelly

Aspirador robô é algo revolucionário! Este modelo é ótimo para a manutenção do dia a dia, especialmente na limpeza de pelos de pet. Investiria em modelos mais modernos da marca no futuro, mas este é um intermediário muito bom. Silencioso e fácil de limpar. Carrega rápido e a bateria dura bastante. Mari Sou

Para quem tem pet ajuda muito. Meu interesse era limpar a sujeira, e ele me ajuda muito. Pano passo por que tenho 4 pets dentro de casa. J. Lomando

É um modelo simples e utilizei apenas como aspirador. A impressão que eu tive, é que repete algumas vezes o percurso. Mas retira os resíduos de pó com muita eficiência. Gostei Marina Suzuki

Pontos de atenção

Entre os relatos, alguns consumidores destacam que ele não faz limpezas pesadas e que ele não desvia tão bem dos obstáculos.

Não faz limpezas complexas, mas é bastante eficiente. Anônimo

Um bom aspirador, mas ele enrosca em tapetes, pequenos degraus, pés das cadeiras, etc. Anônimo

Produto é bom no quesito aspirar e limpar. Mas aspira somente durante umas 2 horas mais ou menos por causa da bateria, o que não atende todo o meu apartamento e leva 4 horas para carregar. Joice Netto

