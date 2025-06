Queda de ponte isola moradores de cidade no RS: 'Não para de chover'

A queda de uma ponte há três dias isolou cerca de 1.000 moradores de Jaguari (RS). É o equivalente a 10% da população do município gaúcho.

O que aconteceu

Única cidade gaúcha em estado de calamidade pública depende de melhores condições climáticas para se restabelecer. Jaguari enfrenta a sua maior enchente nos últimos 40 anos. As chuvas afetaram 126 municípios, deixando três pessoas mortas e uma desaparecida nos últimos dias no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Cerca de 6.000 ainda estão desalojadas, ainda de acordo com o órgão.

Chuva contínua impede ações mais efetivas. A previsão meteorológica indica tempo chuvoso para os próximos dias na região, impedindo avanços mais significativos para minimizar prejuízos já causados pela enchente. Isso inclui limpeza de ruas e de casas que sofreram com a inundação.

Ao menos 50% das estradas rurais foram devastadas. Isso equivale a 700 km dessas rodovias, segundo informações da prefeitura. Mais de 45 pontes foram danificadas, impedindo a circulação dos moradores.

Cerca de 50 pessoas foram realocadas em imóveis cedidos pelo poder público. São famílias que ficaram desabrigadas após terem suas residências inundadas.

Após ser uma das vítimas das chuvas de maio de 2024 no RS, uma moradora saiu novamente da casa e encontrou até peixe no quintal. A contadora Maiara Bacim, 35 diz que não pretende mais voltar para o imóvel após a água baixar.